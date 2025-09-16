Din camuflaj desertic în verde militar / Cum a ajuns Rusia să trimită pe front tancuri destinate expozițiilor

Un tanc T-90MS, prezentat la începutul acestui an în cadrul expoziției internaționale de apărare IDEX 2025 din Emiratele Arabe Unite, a fost trimis pe frontul din Ucraina, a anunțat producătorul rus UralVagonZavod, potrivit InterestingEngineering.

Vehiculul, expus în camuflaj deșertic la standul Rusiei din Abu Dhabi, a fost ulterior readus în țară, revopsit în verde militar standard și predat armatei ruse. „Vehiculul pe care l-am prezentat pentru prima dată în străinătate a fost modificat pe baza experienței extinse acumulate în cadrul operațiunii militare speciale”, a transmis compania într-un comunicat. „A fost livrat trupelor aproape în aceeași configurație ca cea prezentată la expoziția din Emiratele Arabe Unite. Singura modificare a fost culoarea: de la camuflaj desertic la verde standard de armată.”

T-90MS reprezintă o versiune modernizată și destinată exportului a seriei T-90, cu îmbunătățiri în ceea ce privește sistemele optice, protecția blindajului și puterea de foc. UralVagonZavod nu a precizat ce unitate sau în ce regiune a Ucrainei a fost desfășurat tancul.

Utilizarea unui model de expoziție pe front

Trimiterea unui model folosit la o expoziție direct pe câmpul de luptă este considerată o măsură neobișnuită. În mod obișnuit, astfel de exemplare sunt rezervate pentru demonstrații, prezentări în fața clienților potențiali sau pentru contracte de export. Potrivit analiștilor, această decizie sugerează urgența cu care armata rusă încearcă să înlocuiască vehiculele pierdute și să acopere lipsurile din inventar.

Open-source și rapoartele centrelor de analiză confirmă că Rusia a pierdut un număr foarte mare de tancuri de la începutul invaziei din februarie 2022. Sursele ucrainene afirmă că pierderile totale depășesc 11.000 de unități, incluzând tancuri distruse, avariate, abandonate sau capturate. Aceste cifre sunt dificil de verificat independent, însă imaginea generală indică o uzură severă a forțelor blindate ruse.

Producție în creștere, dar pierderi ridicate

Pentru a acoperi pierderile, Rusia a crescut producția modelelor modernizate, în special a T-90M „Proryv”. Estimările indică o producție de 60–70 de unități în 2022, 140–180 în 2023 și peste 200 de unități în 2024. Totuși, ritmul pierderilor ar putea depăși în continuare capacitatea de producție, obligând armata să recurgă la tancuri mai vechi scoase din depozite, la vehicule modernizate sau, după cum arată acest caz, la exemplare pregătite pentru expoziții.

Folosirea unui tanc de expoziție pe front poate genera provocări logistice și de întreținere. Echipajele și unitățile de mentenanță pot avea mai puțin timp pentru a se familiariza cu variante noi sau cu modele configurate inițial pentru export. Totuși, UralVagonZavod a subliniat că exemplarul trimis în luptă este „aproape identic” cu cel prezentat la Abu Dhabi, ceea ce ar putea facilita adaptarea.

Presiuni asupra forțelor blindate ruse

Situația subliniază atât dificultățile structurale cu care se confruntă industria de apărare rusă, cât și presiunile continue asupra armatei. În pofida intensificării producției, pierderile de tancuri și vehicule blindate sunt ridicate, iar utilizarea de exemplare destinate expozițiilor internaționale scoate în evidență lipsa unor rezerve suficiente de echipamente moderne.

Pentru Ucraina și partenerii săi occidentali, verificarea cifrelor exacte rămâne dificilă. Totuși, multiple surse independente confirmă amploarea pierderilor, ceea ce arată că, în ciuda eforturilor de modernizare și creștere a producției, forțele blindate ruse continuă să sufere o uzură severă pe front.