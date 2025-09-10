După 20 de ani și miliarde de dolari cheltuiți, SUA a găsit o întrebuințare pentru navele sale controversate LCS: vânătoare de mine

După două decenii de dezvoltare, navele LCS (Littoral Combat Ship) ale Marinei SUA au devenit, în sfârșit, vânătoare de mine capabile. USS Canberra și USS Santa Barbara au fost recent dislocate în Bahrain cu pachetul complet de contramăsuri împotriva minelor (MCM), marcând o schimbare majoră față de flota învechită de luptă împotriva minelor a Marinei, transmite Task & Purpose.

Această nouă capacitate este crucială, având în vedere amenințarea crescândă reprezentată de minele navale ale adversarilor precum China și Iran, care dețin arsenale vaste de mine tradiționale și moderne, „inteligente”.

Soluții moderne pentru o misiune veche

Timp de ani de zile, SUA s-au bazat pe vânătoarele de mine din clasa Avenger, nave lente din lemn din anii 1980, care „nu dispun de sisteme de autoapărare semnificative”, precum și pe o flotă mică și învechită de elicoptere MH-53E Sea Dragon. Aceste platforme vechi impuneau marinarilor să opereze direct în câmpul minat, o realitate periculoasă pe care noul sistem bazat pe LCS încearcă să o evite. Pachetul MCM al LCS, care a atins capacitatea operațională în 2023, utilizează o varietate de sisteme fără pilot pentru a menține nava și echipajul său la o distanță sigură de amenințări.

Suita modulară MCM include vehiculul subacvatic fără pilot (UUV) Knifefish pentru găsirea minelor și o navă de suprafață fără pilot (USV) separată, care remorchează sistemul sonar AN/AQS-20C. Pentru dragare, sistemul de dragare fără pilot (UISS) imită semnătura magnetică și acustică a unei nave pentru a detona minele în siguranță. Elicopterul MH-60S Seahawk îmbarcat îmbunătățește și mai mult sistemul cu senzori aerieni și sistemul aerian de neutralizare a minelor (AMNS) pentru distrugerea minelor.

Dincolo de capacitățile sale robotice, LCS în sine oferă un nivel de supraviețuire pe care Avenger nu l-ar putea oferi, cu propriile sale arme și sisteme de rachete. Pe măsură ce una dintre cele trei misiuni originale ale LCS – contramăsurile împotriva minelor – se concretizează în sfârșit, aceasta oferă Marinei o soluție modernizată, mai sigură și mai eficientă pentru „una dintre cele mai vechi misiuni din războiul maritim”.