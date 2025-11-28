Europa are nevoie de un deceniu pentru a-şi construi infrastructura digitală militară dominată de inteligenţa artificială, susţine CEO-ul Airbus

Europa va avea nevoie de cel puţin zece ani pentru a-şi construi infrastructura digitală militară necesară pe viitorul câmp de luptă dominat de inteligenţa artificială, a declarat CEO-ul Airbus, Guillaume Faury, citat de CNBC, transmite News.ro.

Acesta a spus că, deşi obiectele militare sunt deja conectate digital, protocoalele actuale pentru schimbul de date între ţări şi echipamente sunt ”foarte limitate”, iar Europa este încă departe de un sistem integrat de tip ”combat cloud”, care să conecteze sateliţi, avioane cisternă, avioane de luptă, elicoptere şi echipamente terestre.

Airbus participă la dezvoltarea acestui ”nor de luptă” în cadrul programului Future Combat System, care include şi un nou avion de vânătoare şi drone suport pentru misiuni aeriene.

Faury estimează însă că vor trece ”un deceniu, poate un deceniu şi jumătate” până când infrastructura va ajunge la nivelul dorit.

”Trebuie să creăm jucători de talie mare în Europa pentru a putea concura cu americanii şi chinezii”, a spus Faury, subliniind că ritmul lent al cooperării europene în domeniul apărării l-a frustrat încă de la invazia Rusiei în Ucraina.

Airbus a semnat recent un acord cu Leonardo şi Thales pentru a integra proiectele spaţiale ale celor trei companii, în încercarea de a crea un rival european pentru Starlink. Între timp, Italia este aşteptată să prezinte ”Michelangelo Dome”, un scut antirachetă bazat pe AI, capabil să conecteze diverse platforme militare.

Faury a spus că alianţa Airbus–Leonardo–Thales va permite investiţii la scară mare, care ar putea susţine inovaţia în Europa şi pe piaţa globală.