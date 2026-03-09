Unitatea industrială construită de Hanwha Aerospace în Petrești, județul Dâmbovița, nu a fost dimensionată doar pentru a onora comanda inițială a Armatei Române de 54 de obuziere K9 și 36 de vehicule de reaprovizionare K10, ci ca o facilitate industrială cu potențial mult mai mare și pe termen lung.

Lino Lim, CEO Hanwha Aerospace România a declarat într-un interviu în exclusivitate pentru TechRider.ro că fabrica va atinge o capacitate maximă de producție anuală de până la 60 de sisteme K9 și până la 60 de vehicule K10 sau variante similare. Asta înseamnă un total de aproximativ 120 de sisteme de artilerie pe șenile anual, în funcție de cerere și mixul de produse.

Această cifră reflectă capacitatea de proiectare a fluxurilor tehnologice și a liniilor de asamblare, luând în considerare resursele umane, echipamentele de producție și infrastructura existentă, dar și configurația inițială a facilității.

Nu doar pentru o singură comandă

Oficialul Hanwha a subliniat că unitatea nu este „fixată” pe comanda României, ci a fost gândită ca o platformă industrială flexibilă.

„Deși comanda Armatei Române oferă baza inițială de lucru, infrastructura, fluxurile tehnologice și planificarea personalului sunt pregătite pentru volume semnificativ mai mari.

Putem extinde capacitatea oricând prin adăugarea de noi schimburi, prin extinderea liniilor de asamblare sau prin integrarea unor familii noi de produse.

Decizia noastră de a investi în Dâmbovița face parte dintr-o strategie industrială mult mai amplă”, a afirmat Lino Lim.

Acest potențial de scalare sugerează că, dacă cererea din piață sau comenzile ulterioare o vor impune, fabrica poate susține un ritm de producție semnificativ mai ridicat decât cel aferent programului actual K9/K10.

Viziune industrială pe termen lung

Hanwha privește unitatea din Dâmbovița ca pe un hub pentru producția de sisteme terestre avansate, nu doar obuziere și vehicule de reaprovizionare.

„Am proiectat această facilitate astfel încât, începând cu programul K9, să evolueze într-un hub complet pentru sisteme terestre. Acesta va putea susține producția mașinilor de luptă Redback-RO, viitoarele programe de vehicule terestre fără echipaj (UGV) și chiar componente pentru rachete sau sisteme autonome”, a explicat Lino Lim.

Acest cadru permite ca fabrica să devină un vector industrial pentru producție de apărare atât pentru nevoile României, cât și pentru cererea piețelor europene sau a aliaților NATO.

„Istoria ne arată că producția de apărare funcționează în cicluri, iar fabricile construite pentru o singură comandă tind să se închidă odată ce contractul este finalizat. Intenția noastră este exact opusă: vrem să stabilim o bază industrială sustenabilă, care să rămână activă decenii la rând, deservind nevoile României, dar și cererea aliaților din Europa.

Totuși, pentru ca această viziune să devină realitate, este esențial ca Hanwha Aerospace România (HARO) să fie recunoscută oficial ca entitate industrială de apărare românească în cadrul național.

Deja am făcut pași importanți în această direcție la ceremonia din 11 februarie, unde reprezentanții asociației PATROMIL și ai Consiliului Județean Dâmbovița au afirmat public statutul HARO de companie românească.

O recunoaștere instituțională deplină din partea Guvernului ne-ar asigura o evaluare corectă și egală în viitoarele licitații publice.

Cu acest sprijin, suntem convinși că putem aduce o contribuție durabilă la dezvoltarea industriei românești de apărare, prin investiții, producție locală și transfer tehnologic masiv”, a mai menționat CEO-ul Hanwha Aerospace România.