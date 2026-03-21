Franța și-a prezentat oficial viitorul portavion nuclear de generație nouă, denumit „France Libre”, într-o ceremonie organizată miercuri la o facilitate Naval Group din apropiere de Nantes. Anunțul a fost făcut de președintele Emmanuel Macron, iar nava este programată să intre în serviciu în 2038. Cu un deplasament de aproximativ 78.000 de tone și o lungime de circa 310 metri, „France Libre” va deveni cel mai mare portavion din Europa, anunță Interesting Engineering.

Noul portavion va înlocui Charles de Gaulle, actualul reper al aviației navale franceze. Spre deosebire de nava existentă, de 42.000 de tone și 262 de metri, „France Libre” va fi mult mai mare și mai performantă, adaptată cerințelor operaționale viitoare. Vasul va transporta peste 40 de aeronave, inclusiv avioane de luptă Rafale M, aparate de supraveghere Hawkeye E-2D și drone de luptă de generație următoare, oferind o rată mai mare a misiunilor și operațiuni aeriene mai eficiente.

Un element important al modernizării îl constituie catapultele electromagnetice, care înlocuiesc sistemele cu abur ale portavionului Charles de Gaulle. Această tehnologie va permite lansarea mai precisă a aeronavelor și operarea unor aparate mai grele și mai avansate.

Propulsia navelor va fi asigurată de doi reactori nucleari K22, combinați cu un sistem nuclear-electric, ceea ce va crește eficiența și capacitatea energetică la bord, permițând integrarea viitoare a tehnologiilor de vârf, cum ar fi armele cu energie direcționată și aeronavele autonome.

Portavionul va fi dotat cu sisteme defensive avansate, inclusiv sisteme de lansare verticală pentru rachete Aster, și va putea integra, pe viitor, tehnologii noi pentru apărarea împotriva atacurilor cu drone. Totodată, „France Libre” va funcționa în cadrul unei forțe combinate, susținută de fregate, submarine și avioane de supraveghere, care vor asigura un scut defensiv complex.

Denumirea „France Libre” evocă mișcarea de rezistență condusă de Charles de Gaulle în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, și simbolizează independența și suveranitatea națională, conform declarațiilor oficiale.