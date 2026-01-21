Grupul Renault se va implica în producția de drone pentru Ucraina

Grupul Renault a confirmat că va colabora cu o companie franceză din industria de apărare pentru producția de drone destinate Ucrainei, într-un proiect coordonat de Ministerul Apărării din Franța, pe fondul sprijinului acordat Kievului în contextul războiului declanșat de Rusia.

Constructorul auto francez a anunțat că va lucra alături de compania de apărare Turgis Gaillard, urmând ca dronele să fie fabricate în două dintre unitățile sale industriale, scrie Financial Times. Renault nu a oferit detalii privind valoarea contractului sau numărul de aparate care urmează să fie produse.

„Am fost solicitați pentru competențele noastre în domeniul producției industriale. Proiectul este în derulare și este coordonat de Ministerul Apărării. Confirmăm participarea noastră la această inițiativă, la cererea statului”, a declarat directorul Renault, Fabrice Cambolive, într-un interviu acordat postului BFM Business.

Acordul vine în urma unei solicitări lansate în luna iunie de guvernul francez către companii din sectoarele auto și de apărare, în vederea colaborării la extinderea capacităților de producție de drone. Aceste sisteme au devenit un element-cheie în strategia militară a Ucrainei, fiind utilizate atât pentru apărare, cât și pentru atacuri asupra infrastructurii ruse.

Renault are precedente în industria de apărare, compania producând în trecut echipamente militare, inclusiv tancuri folosite în timpul Primului și celui de-al Doilea Război Mondial.

Deocamdată, nici Renault, nici Fabrice Cambolive nu au precizat dacă dronele fabricate vor avea rol ofensiv, defensiv sau de supraveghere. Ministerul Apărării din Franța și compania Turgis Gaillard nu au oferit comentarii suplimentare până la publicarea informației.

Locațiile exacte ale fabricilor Renault în care va avea loc producția nu au fost confirmate.

Turgis Gaillard este o companie franceză de apărare fondată în 2011, cu aproximativ 400 de angajați și venituri anuale de circa 80 de milioane de euro. Printre produsele sale se numără drona AAROK, un aparat de altitudine medie și autonomie extinsă, cu o anvergură de aproximativ 20 de metri, capabil să transporte până la trei tone de combustibil, armament sau echipamente.

Inițiativa evidențiază contrastul tot mai mare dintre evoluțiile din industriile europene de apărare și cele din sectorul auto. În timp ce producătorii de armament beneficiază de comenzi în creștere pe fondul majorării cheltuielilor militare, industria auto traversează o perioadă de tranziție dificilă, marcată de electrificare și de presiunea concurenței venite din China.