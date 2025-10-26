India semnează un contract de 1,2 miliarde de dolari cu Rusia pentru rachete S-400, după succesul operațional al sistemului

India se pregătește să aprofundeze parteneriatul strategic cu Rusia printr-un nou contract de 1,2 miliarde de dolari pentru achiziția de rachete S-400 Triumf, menite să suplimenteze capacitățile sale de apărare aeriană. Măsura survine după ce oficialii indieni au lăudat performanța sistemului S-400 în cadrul Operațiunii Sindoor, desfășurată recent la granița cu Pakistanul, unde sistemul ar fi interceptat mai multe avioane și drone, anunță Army Recognition.

Operațiunea Sindoor, desfășurată la sfârșitul lunii august 2025, a fost o misiune de apărare aeriană coordonată ca răspuns la incursiuni pakistaneze de-a lungul graniței vestice. În cadrul operațiunii, India a activat bateriile S-400 desfășurate anterior, și a reușit să intercepteze cel puțin trei ținte aeriene, printre care un JF-17B și două drone de altitudine medie. Aceasta reprezintă prima utilizare reală a sistemului în Asia de Sud și este considerată un succes tactic major.

Detaliile noului acord

Noul contract nu include baterii suplimentare S-400, ci se concentrează pe reînnoirea și extinderea stocurilor de rachete, inclusiv interceptori cu rază lungă și medie. Oficialii indieni au precizat că acordul va fi aprobat în următoarele săptămâni, după validarea de către Consiliul de Achiziții de Apărare și Comitetul pentru Securitate al Cabinetului. Rachetele vor consolida capacitățile unităților S-400 deja desfășurate în zonele sensibile de frontieră cu Pakistan și China.

Contractul inițial, semnat în 2018 pentru cinci baterii, a costat 5,5 miliarde de dolari, iar trei sisteme au fost deja livrate. Moscova a promis ca ultimele două divizii să fie livrate în 2026, ceea ce va completa astfel calendarul inițial de livrări.

Capacități și rol strategic

S-400 Triumf, dezvoltat de Almaz-Antey, este unul dintre cele mai avansate sisteme de rachete sol-aer din lume, capabil să urmărească până la 300 de ținte simultan și să angajeze avioane, drone, rachete de croazieră și balistice la distanțe de până la 400 km și altitudini de până la 30 km. Performanța sistemului în Operațiunea Sindoor a demonstrat o precizie ridicată împotriva țintelor rapide, fapt care consolidează astfel poziția strategică a Indiei în regiune.

Acordul subliniază angajamentul Indiei pentru modernizarea apărării aeriene și crearea unui sistem stratificat, care combină tehnologie autohtonă precum Akash și QR-SAM cu platforme importate, inclusiv S-400 și SPYDER. Pentru Pakistan, acest pas reprezintă un mesaj de descurajare, iar pentru China, întărește pregătirea Indiei pe Linia de Control efectivă.

De asemenea, achiziția ar putea include colaborări industriale cu firme rusești și posibile offset-uri în India, în cadrul inițiativei „Make in India”.