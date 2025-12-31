Israelul primește un contract de 8,6 miliarde de dolari pentru avioane F-15 din partea SUA

Boeing a primit un contract în valoare de 8,6 miliarde de dolari pentru Programul F-15 destinat Israelului, a anunţat luni Pentagonul, după ce preşedintele american Donald Trump s-a întâlnit cu premierul israelian Benjamin Netanyahu în Florida.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

„Acest contract prevede proiectarea, integrarea, instrumentarea, testarea, producţia şi livrarea a 25 de avioane noi F-15IA pentru Forţele Aeriene Israeliene, cu opţiunea pentru încă 25 de avioane F-15IA”, a comunicat Pentagonul, citat de Reuters, preluată de Agerpres.

Statele Unite sunt, de mult timp, cel mai mare furnizor de arme al celui mai apropiat aliat al său din Orientul Mijlociu.

Protestatarii pro-palestinieni şi anti-război din întreaga SUA au cerut încetarea sprijinului militar al Washingtonului pentru Israel din cauza atacului său devastator asupra Gazei, dar aceste cereri nu au fost ascultate de administraţiile preşedintelui Donald Trump şi ale fostului preşedinte Joe Biden, scrie Reuters.

Comenzile prevăzute în contract vor fi efectuate în St. Louis şi se preconizează că vor fi finalizate până la 31 decembrie 2035, potrivit unui comunicat al Pentagonului.