Israelul testează un scut de apărare antirachetă de ultimă generație / Cum va arăta varianta aeropurtată a sistemului de arme cu laser de mare putere Iron Beam

Elbit Systems, o companie internațională de tehnologie militară și de apărare, cu sediul în Israel, a confirmat progrese majore în adaptarea sistemului de arme cu laser de mare putere Iron Beam la o variantă aeropurtată, potrivit directorului companiei, Bezhalel Machlis, citat de ArmyRecognition.

Anunțul marchează un pas decisiv al Israelului în extinderea capabilităților de apărare bazate pe laser dincolo de platformele terestre. Odată cu creșterea rapidă a cererii globale pentru sisteme de apărare precise și rentabile împotriva dronelor și rachetelor, această dezvoltare ar putea schimba modul în care forțele aeriene își protejează resursele.

De la sol la aer, un pas tehnologic major

Programul aeropurtat Iron Beam se sprijină pe experiența acumulată cu versiunea terestră, acolo unde Elbit a furnizat deja sursa laser de mare putere. Sistemul este proiectat să neutralizeze drone, rachete și, potențial, rachete de croazieră, și are avantajul unei „rezerve” practic nelimitate și al unor costuri mult mai reduse comparativ cu interceptorii clasici.

Versiunea terestră a Iron Beam a demonstrat interceptări reușite în 2022 și, potrivit relatărilor din presa israeliană, ar fi fost testată și în condiții reale de luptă împotriva forțelor iraniene. Dacă programe anterioare, precum cel american Airborne Laser (YAL-1), au fost blocate de obstacole tehnologice precum greutatea, stabilizarea sau generarea energiei, miniaturizarea și optimizarea energetică reușită de Elbit par să fi depășit aceste bariere.

O nouă doctrină în apărarea aeriană

Integrarea Iron Beam pe avioane de luptă – cel mai probabil pe F-15I și, ulterior, pe F-35I – ar putea oferi Israelului o combinație unică de apărare punctuală și escortă activă împotriva roiurilor de drone și a proiectilelor de scurtă rază. Spre deosebire de sistemele tradiționale, precum interceptorii Tamir din Iron Dome, costurile unui foc de laser sunt aproape neglijabile, iar capacitatea de utilizare este teoretic nelimitată.

Această abordare diferențiază Israelul de alte programe similare aflate în dezvoltare, cum este cazul sistemului american HELIOS destinat navelor sau al proiectelor europene de instalare a laserelor pe fregate. Soluția israeliană urmărește integrarea directă cu aviația militară, o opțiune care ar putea transforma modul în care sunt concepute misiunile de protecție aeriană.

Implicații strategice și geopolitice

Pentru Israel, tehnologia are o valoare imediată în confruntările cu Hezbollah și Iran, care recurg la atacuri masive cu rachete și drone, menite să suprasatureze sistemele tradiționale de apărare. Un laser aeropurtat ar putea oferi un strat suplimentar de protecție, capabil să neutralizeze amenințările înainte ca acestea să atingă ținta.

La nivel internațional, un astfel de sistem are potențialul de a atrage interesul aliaților din NATO și Asia-Pacific, unde proliferarea dronelor low-cost și a rachetelor cu rază scurtă reprezintă o provocare tot mai serioasă. Posibilitatea ca Israelul să exporte o astfel de tehnologie ar întări poziția sa de lider în domeniul armelor cu energie dirijată.

Mai mult, transformarea Iron Beam într-un sistem aeropurtat marchează o veritabilă schimbare de paradigmă. Dincolo de performanța tehnică, desfășurarea sa ar putea remodela strategiile militare globale, accelerând trecerea de la interceptoare costisitoare la soluții energetice scalabile și mult mai eficiente.