Japonia a testat cu succes primul său tun electromagnetic naval

Japonia a intrat oficial în clubul statelor capabile să dezvolte arme ale viitorului. Ministerul Apărării de la Tokyo a anunțat că a testat cu succes, pentru prima dată, un tun electromagnetic (railgun) montat pe o navă, lovind o țintă maritimă reală. Demonstrația a avut loc între iunie și începutul lunii iulie la bordul navei de testare JS Asuka și a fost confirmată miercuri de Agenția pentru Achiziții, Tehnologie și Logistică (ATLA), informează The Japan Times.

„Este pentru prima dată când o astfel de armă a reușit să lovească o navă reală”, a transmis ATLA pe platforma X.

O armă „supersonică”

Tunurile electromagnetice folosesc electricitatea, nu praful de pușcă, pentru a accelera proiectilele la viteze hipersonice. În cazul prototipului japonez, acestea ating aproximativ Mach 6,5, adică peste 8.000 km/h. La asemenea viteze, proiectilele capătă o forță de penetrare și o rază de acțiune mult superioare armelor convenționale.

Un alt avantaj notabil este costul. Fiecare proiectil lansat de un railgun este mult mai ieftin decât rachetele de apărare aeriană clasice, care pot ajunge la miliarde de yeni pe unitate.

Cursa globală pentru railgun

Japonia nu este singură în această cursă. China dezvoltă de câțiva ani un sistem similar și, potrivit rapoartelor, a obținut progrese în tragerile susținute, însă nu există dovezi că l-ar fi desfășurat operațional.

Statele Unite au explorat și ele tehnologia, dar Marina americană a abandonat proiectul în 2021 din cauza dificultăților tehnice și a lipsei unei utilități clare în luptă.

„Americanii au renunțat pentru că efectul obținut nu era suficient pentru a permite atacuri de la distanță sigură, din afara razei rachetelor chinezești anti-navă”, explică Masashi Murano, expert în securitate la Hudson Institute. „Japonezii însă au găsit soluții pentru reducerea uzurii țevii și menținerea vitezei proiectilului, chiar după zeci de trageri consecutive”.

Mizele strategice pentru Tokyo

Ministerul Apărării nipon ia în calcul două scenarii principale pentru folosirea railgun-ului:

interceptarea rachetelor hipersonice de croazieră, extrem de greu de neutralizat cu sistemele actuale;

dotarea marinei cu o armă anti-navă de mare putere, capabilă să tragă rapid și repetat.

„Rachetele moderne zboară la viteze mari și foarte aproape de suprafața mării, ceea ce le face greu de interceptat cu rachetele clasice. De aceea, multe țări lucrează la tehnologii noi, precum railgun-urile și armele cu energie dirijată”, mai spune Murano.

Japonezii testează inclusiv muniții cu explozie în aer, proiectate să disperseze schije și să doboare aeronave, ceea ce ar putea transforma railgun-ul într-o piesă-cheie a apărării antiaeriene.

Dincolo de mare

Cercetările nu se limitează la platformele navale. Tokyo explorează și posibilitatea instalării acestor arme pe sisteme terestre, pentru apărarea coastelor sau pentru neutralizarea artileriei inamice.

Totuși, experții atrag atenția că railgun-ul nu va deveni o armă miraculoasă. „Cea mai bună utilizare va fi ca parte a unui ecosistem de apărare, alături de interceptoare și alte sisteme. Investițiile vor depinde de cât de bine va putea concura cu alte opțiuni, cum ar fi armele cu energie dirijată”, subliniază Murano.