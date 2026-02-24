Gigantul american din industria de apărare Lockheed Martin a testat recent o nouă capabilitate bazată pe inteligență artificială pentru avionul de vânătoare F-35 Lightning II, menită să îmbunătățească sistemul de identificare în luptă al aeronavei, se arată într-un comunicat de presă emis de compania americană.

Demonstrația, denumită Project Overwatch, a avut loc pe 23 februarie 2026 și marchează, potrivit companiei, prima utilizare în zbor a unui model tactic de inteligență artificială capabil să genereze în timp real o identificare independentă a țintelor direct pe ecranul pilotului.

Teste la baza Nellis

Zborul de testare a fost efectuat la baza aeriană Nellis din Nevada. În cadrul exercițiului, un model de învățare automată dezvoltat și antrenat de Lockheed Martin a reușit să elimine ambiguitățile dintre diferiți emițători radar sau radio detectați în câmpul de luptă.

Rezultatul? O mai bună conștientizare a situației tactice și reducerea timpului necesar pilotului pentru a lua decizii. În condiții reale de luptă, operatorii nu își pot permite să analizeze manual volume mari de date, astfel că automatizarea procesului de identificare devine esențială.

Inginerii companiei au folosit, de asemenea, un instrument automatizat pentru a eticheta noi tipuri de emițători detectați în timpul testului, pentru a reantrena modelul AI în doar câteva minute și pentru a încărca versiunea actualizată înaintea următorului zbor — totul în același ciclu de planificare a misiunii. Practic, sistemul poate „învăța” amenințări noi aproape în timp real.

Tehnologie de generația a șasea pe o platformă de generația a cincea

„Este o demonstrație a tehnologiei de generația a șasea integrată pe o platformă de generația a cincea”, a declarat Jake Wertz, vicepreședinte pentru sisteme de luptă F-35 în cadrul Lockheed Martin Aeronautics. El a subliniat că posibilitatea de a reprograma modelul AI la sol și de a avea actualizările disponibile pentru următoarea misiune reprezintă un avantaj tactic major într-un mediu de securitate în continuă schimbare.

Inițiativa se înscrie într-o strategie mai amplă a companiei de modernizare continuă a software-ului și de integrare a deciziilor asistate de inteligență artificială în toate liniile sale de produse.