Lockheed Martin anunță planuri de creștere de până la patru ori a producției de interceptoare THAAD, după ce armata SUA a folosit aproximativ 150 de rachete în doar 12 zile, în conflictul din iunie, cu Iranul. Datele scot în evidență limitele actuale ale capacității de producție americane.

Conform Defense Express, gigantul american din industria de apărare Lockheed Martin intenționează să majoreze semnificativ producția de interceptoare Talon (MIM-401) pentru sistemul antirachetă THAAD, de la nivelul actual de 96 de rachete pe an, transmite Mediafax.

Anunțul a fost făcut de directorul general al companiei, James Taiclet, care a precizat că Departamentul Apărării al SUA a cerut evaluarea unei creșteri de trei sau chiar patru ori a capacității de producție.

În prezent, Lockheed Martin produce aproximativ opt interceptoare THAAD pe lună.

O majorare de patru ori ar duce producția la cel mult 32 de rachete lunar, respectiv 384 pe an. Chiar și acest nivel este considerat insuficient de analiști, în contextul conflictelor moderne.

Potrivit Defense Express, în timpul unui conflict de 12 zile cu Iranul, forțele americane au lansat aproximativ 150 de interceptoare THAAD, ceea ce depășește cu mult producția anuală actuală. La acest ritm, refacerea stocurilor ar dura peste un an și jumătate.

Creșterea producției ar permite livrări mai rapide către parteneri precum Arabia Saudită, acoperirea consumului armatei americane și crearea unor rezerve în eventualitatea unor confruntări cu state precum China.

Totuși, specialiștii avertizează că, raportat la cerințele reale ale unui conflict de mare intensitate, chiar și 400 de interceptoare pe an reprezintă un volum redus.