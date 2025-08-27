BREAKING VIDEO Ministrul Economiei semnează contractul cu Rheinmetall pentru deschiderea în România a „celei mai moderne fabrici de pulberi pentru muniție din lume” / Ar urma să fie create 700 de locuri de muncă directe în zonă

Ministrul Economiei Radu Miruță a anunțat, pe Facebook, că semnează astăzi, în Germania, contractul cu Rheinmetall, una dintre cele mai mari companii europene din industria apărării, pentru a „construi în România cea mai modernă fabrică de pulberi pentru muniție din lume”.

Rheinmetall, în parteneriat cu companii românești, vrea să construiască o fabrică de pulberi la Victoria, în județul Brașov. Proiectul face parte dintr-o rețea de producție mai amplă, care include și producția în România, de către compania germană, de vehicule de luptă pentru infanterie Lynx și muniții.

Fabrica de pulberi, construită pe o suprafață de 300 de hectare, ar urma să fie construită cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene. Investiția este estimată la 535 de milioane de euro.

Redăm mai jos comunicatul transmis de Ministerul Economiei:

Astăzi, în Germania, ca reprezentant al Guvernului României, ministrul Radu Miruță a definitivat cadrul contractual pentru realizarea, la Victoria (județul Brașov), a unei investiții strategice: o fabrică de pulberi pentru muniție, construită de la zero, care are șansa să fie cea mai performantă din lume.

Statul român, împreună cu Rheinmetall, cel mai mare producător european de armament, va produce în România pulberea necesară industriei de apărare, atât pentru necesarul intern, cât și pentru întreaga regiune.

Ceremonia a avut loc în prezența CEO-ului Rheinmetall, Armin Papperger, și a unor oficiali de rang înalt – secretarul general NATO, Mark Rutte, ministrul Apărării din Germania, Boris Pistorius, vicecancelarul german Lars Klingbeil, președintele Bulgariei, Rumen Radem.

Ceremonia de astăzi vine după câteva săptămâni intense de discuții și negocieri, de muncă serioasă, cu respect față de parteneri, dar cu fermitatea de a apăra interesul României.

Ce a schimbat negocierea din ultimele săptămâni în bine pentru România

„Când am preluat mandatul, am găsit un contract cu prevederi comerciale considerate „bătute în cuie”. Nu am putut accepta condiții mai puțin avantajoase decât avem azi pentru România. Azi, am demonstrat că, dacă negociezi corect și ferm, se poate schimba și ceea ce alții spuneau că e imposibil”, a declarat ministrul Economiei, Radu Miruță.

Prin redeschiderea discuțiilor și invocarea principiilor comerciale simetrice, am obținut pentru România:

Drept de veto asupra deciziilor majore;

asupra deciziilor majore; Obligativitatea implicării furnizorilor români în proiect;

în proiect; Costuri de licență corecte ;

; O participație clar cuantificată pentru statul român.

Față de forma contractuală pe care a preluat-o actualul ministru, negocierile au dus la o economie pentru statul român de peste 93 de milioane de euro.

Acest rezultat a fost posibil cu sprijinul Administrației Prezidențiale și al Prim-Ministrului, dar și datorită unei echipe de profesioniști pregătiți, consilierului ministrului pe probleme de dezvoltare, Remus Cotuț, care și-a câștigat respectul partenerilor germani.

Detaliile investiției:

Valoare: 535 de milioane de euro

Începerea construcției: 2026

Durata: 3 ani

Forță de muncă: 700 de locuri de muncă directe în zonă

Impact: România își asigură materia primă necesară industriei de armament și un rol de jucător regional relevant în domeniu.

„Acesta este motivul pentru care insist ca în fruntea companiilor de stat să fie profesioniști: pentru ca investiții strategice ca aceasta să aibă cadrul și oamenii potriviți. Nu cedez. Și nu voi ceda atunci când e vorba de interesul României”, declară ministrul Radu Miruță.

Rheinmetall își extinde rapid operațiunile

Tot azi, Rheinmetall a anunțat că intenționează să producă praf de pușcă şi proiectile de artilerie de 155 mm în Bulgaria în cadrul a două acorduri de tip joint venture cu o investiţie comună de peste 1 miliard de euro. Acordurile ar urma să fie finalizate în următoarele trei săptămâni, potrivit News.ro.

Totodată, în Germania compania deschide lângă Hanovra cea mai mare fabrică de muniție de artilerie din Europa, transmite Bloomberg.