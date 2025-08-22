Mișcare strategică a NATO pe flancul estic: Olanda trimite sisteme de apărare aeriană Patriot și NASAMS în Polonia, pentru a proteja centrul logistic pentru asistența Ucrainei

Guvernul olandez a anunțat desfășurarea a două sisteme de rachete de apărare aeriană Patriot și a aproximativ 300 de militari în Polonia, potrivit Ministerului Apărării din Olanda, citat de Army Recognition.

Începând cu 1 decembrie și până la 1 iunie 2026, această misiune are ca scop protejarea centrului logistic al NATO pentru asistență și instruire în domeniul securității pentru Ucraina (NSATU). Această desfășurare face parte dintr-un efort mai amplu al NATO de a asigura fluxul neîntrerupt de ajutor militar și sprijin pentru instruire către Ucraina, în contextul amenințărilor continue din partea Rusiei.

Desfășurarea forțelor olandeze nu se limitează doar la sistemele de rachete de apărare aeriană Patriot. Unitatea integrată de apărare aeriană va include, de asemenea, un sistem NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System) și tehnologii anti-drone, formând o rețea de apărare cuprinzătoare, pe mai multe niveluri. Configurația pe mai multe niveluri este concepută pentru a oferi protecție împotriva unei game complete de amenințări aeriene, inclusiv rachete balistice și de croazieră, avioane de luptă rapide, elicoptere de atac și sisteme aeriene fără pilot. Cu aceste resurse, Olanda va juca un rol cheie în protejarea unei instalații NATO critice, care servește drept coloană vertebrală logistică pentru efortul de război al Ucrainei.

Ministrul olandez al Apărării, Ruben Brekelmans, a subliniat importanța strategică a acestei misiuni, menționând că, deși astfel de capacități sunt rare, Olanda face un pas înainte pentru a contribui cu sisteme avansate acolo unde sunt cele mai necesare. El a subliniat că operațiunea are trei obiective principale: apărarea teritoriului NATO, descurajarea escaladării militare ruse și sprijinul continuu pentru suveranitatea Ucrainei. „În acest fel, ținem amenințarea rusă cât mai departe posibil”, a declarat el, prezentând această măsură ca fiind atât de natură protectivă, cât și preventivă.

Potrivit unei analize realizate de Army Recognition, această desfășurare reflectă o evoluție critică a poziției NATO pe flancul său estic. Ea survine pe fondul unei tendințe crescânde a atacurilor rusești cu rachete de lungă distanță care vizează infrastructura militară și logistică din apropierea frontierei ucrainene, inclusiv zone periculoase din apropierea teritoriului NATO. Sofisticarea și raza de acțiune din ce în ce mai mare a dronelor și rachetelor rusești au făcut esențială consolidarea apărării aeriene în jurul nodurilor cheie, cum ar fi centrul logistic NSATU din Polonia. Protejarea acestor instalații nu mai este opțională, ci indispensabilă din punct de vedere operațional.

Sistemul Patriot, care constituie coloana vertebrală a desfășurării olandeze, este un interceptor de lungă distanță și altitudine mare, capabil să neutralizeze amenințări avansate, precum rachetele balistice și aeronavele de mare viteză. Echipat cu rachete PAC-3 și un sistem radar puternic, acesta oferă acoperire strategică concepută pentru a apăra zone întinse și infrastructuri critice. În același timp, NASAMS, dezvoltat în colaborare între Norvegia și Statele Unite, completează stratul de raze medii al arhitecturii de apărare. Folosind rachete AIM-120 AMRAAM, NASAMS este extrem de eficient împotriva amenințărilor de joasă altitudine, precum drone, elicoptere și rachete de croazieră. Adăugarea sistemelor anti-drone cu rază scurtă de acțiune completează o bulă multistratificată care maximizează detectarea și interceptarea la toate altitudinile și distanțele.

NSATU (Asistența și instruirea NATO pentru securitatea Ucrainei) joacă un rol esențial în structura de sprijin a NATO pentru Ucraina, coordonând livrarea echipamentelor donate de Occident și supraveghind instruirea forțelor ucrainene. Operațiunile sale logistice sunt vitale pentru menținerea rezilienței Ucrainei pe câmpul de luptă, mai ales că războiul se prelungește în al patrulea an. Desfășurarea forțelor de apărare aeriană olandeze asigură că aceste activități pot continua în siguranță și fără întrerupere, chiar și în fața potențialelor încercări ale Rusiei de a perturba liniile de aprovizionare sau de a intimida aliații NATO prin amenințări hibride sau cinetice.

După cum a scris anterior Army Recognition, sustenabilitatea câmpului de luptă al Ucrainei depinde din ce în ce mai mult de livrarea la timp și în condiții de siguranță a echipamentelor, pieselor de schimb și muniției furnizate din străinătate. Asigurarea siguranței centrelor logistice NATO, precum cel din Polonia, nu este doar o chestiune de securitate a alianței, ci și un factor cheie pentru capacitățile defensive și contraofensive ale Ucrainei. Contribuția Olandei reprezintă un exemplu concret de împărțire a sarcinilor și de previziune strategică, consolidând descurajarea și sprijinind în mod direct o națiune parteneră aflată în conflict.

Această desfășurare este emblematică pentru o schimbare mai amplă în cadrul NATO, pe măsură ce tot mai multe state membre recunosc importanța apărării aeriene a zonei din spate în fața tacticii de război în continuă evoluție. Prin securizarea punctelor de tranzit și a centrelor de comandă critice, NATO asigură nu numai integritatea lanțului său de aprovizionare, ci și semnalează Moscovei că orice efort de destabilizare a flancului său estic va întâmpina un răspuns coordonat și capabil. Desfășurarea sistemelor de rachete de apărare aeriană Patriot și NASAMS de către Țările de Jos este o demonstrație clară a hotărârii, unității și pregătirii operaționale a aliaților într-o perioadă de instabilitate regională continuă.