Noi planuri de agresiune? Rusia a dezvoltat un tanc „nou” și vrea să îl producă în 1.800 de unități în următorii ani / Care este probabilitatea ca Moscova să atingă obiectivul?

În ciuda unei aparente scăderi a livrărilor de tancuri noi T-90M de la fabrica Uralvagonzavod, Kremlinul insistă pentru o creștere semnificativă a producției, potrivit unui raport al grupului ucrainean de analiză Frontelligence Insight, citat de TrenchArt. Acest plan ambițios include o nouă versiune a tancului, T-90M2, dotată cu o transmisie nouă și un sistem de protecție activă.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Deși pentru 2026 sunt programate doar 10 unități T-90M2, obiectivul pe termen lung al Rusiei este ambițios. Între 2026 și 2036, Moscova intenționează să construiască cel puțin 1.783 de tancuri T-90M și T-90M2, cu o concentrare de 1.118 unități programate pentru perioada 2027-2029.

Acest lucru ar fi suficient pentru a reechipa aproape jumătate din corpurile blindate existente ale Rusiei. Planul prevede, de asemenea, conversia a 828 de modele T-72 mai vechi în varianta modernă T-72B3M în același deceniu, iar indiciile sugerează încercări de extindere a conversiilor T-80 în T-80BVM la uzina Omsktransmash.

Capacitatea de susținere a războiului

Mesajul subiacent este clar, potrivit analiștilor: Moscova nu are intenția de a reduce în mod semnificativ armata sa actuală, deja extinsă.

Cu toate acestea, aceste planuri ambițioase se confruntă cu constrângeri majore. Majoritatea tancurilor „noi” livrate sunt modernizări ale șasiurilor vechi, deoarece industria rusă se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește sudarea de precizie.

Totodată, stocul de tancuri mai vechi pentru conversie – precum T-90A, T-80 și T-72 – se diminuează rapid. De exemplu, toate șasiurile de T-90A au fost deja convertite în T-90M, iar stocul excedentar de T-80 și T-72 este în scădere. Dacă fabricile nu pot produce de la zero un număr mare de carene complet noi, atingerea acestor obiective de producție ar putea fi imposibilă, mai transmite TrenchArt.

Pierderile totale ale Rusiei în război au fost de aproximativ 4.000 de tancuri, care au fost în mare parte compensate prin recondiționarea vehiculelor vechi depozitate.