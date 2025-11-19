dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
2 minute de citit
Nu sunt comentarii

Noi provocări ale Moscovei la adresa NATO: O navă spion rusă a folosit lasere pentru a orbi piloți britanici / Ministrul Apărării: Acțiunea „este extrem de periculoasă”

Andrei Manole
19 noiembrie 2025
Nava Yantar
Nava Yantar (Sursa foto: Ministerul Apărării britanic)
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Secretarul Apărării britanic, John Healey, a dezvăluit o escaladare semnificativă și „extrem de periculoasă” care implică o navă spion rusă, Yantar, care a încercat să orbească piloții militari britanici cu lasere în largul coastelor Scoției, transmite The Telegraph.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Incidentul a avut loc după ce un avion vânător de submarine P-8 Poseidon a fost trimis să monitorizeze nava, considerată a face parte din „flota fantomă” a Kremlinului.

Aceasta este a doua vizită recentă a navei Yantar în apele teritoriale ale Regatului Unit, ceea ce a stârnit îngrijorarea șefilor apărării, care suspectează că nava utilizează senzorii săi sofisticați pentru spionaj, în special pentru „a culege informații și a cartografia cablurile noastre submarine”, după cum a declarat Healey.

Utilizarea laserelor împotriva piloților a fost condamnată de Healey, care a descris evenimentul în cadrul unei conferințe de presă. „Am desfășurat o fregată a Marinei Regale și avioane RAF P-8 pentru a monitoriza și urmări fiecare mișcare a acestei nave, în timpul căreia Yantar a îndreptat lasere către piloții noștri”, a declarat el. Ministrul a subliniat gravitatea situației, reiterând că această acțiune rusă „este extrem de periculoasă”.

Nava de spionaj este în prezent urmărită de o fregată a Marinei Regale în apropierea marginii apelor britanice, la nord de Scoția. Healey a adresat un avertisment direct Moscovei: „Mesajul meu pentru Rusia și pentru Putin este următorul: vă vedem, știm ce faceți și, dacă Yantar se îndreaptă spre sud în această săptămână, suntem pregătiți.”

La începutul acestui an, în ianuarie, nava Yantar a fost interceptată și urmărită în mod similar de navele militare HMS Somerset și HMS Tyne în timp ce se apropia de Canalul Mânecii.

Marea Britanie și-a intensificat supravegherea activității navale rusești, susținând că prezența submarinelor rusești a crescut recent.

  • Andrei Manole este un jurnalist român specializat în tehnologie și apărare, cu articole publicate pe TechRider.ro. Analizează subiecte precum vehicule electrice, drone, securitate cibernetică și tehnică militară, combinând informații actuale cu perspective tehnice și geopolitice clare.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...