Noi provocări ale Moscovei la adresa NATO: O navă spion rusă a folosit lasere pentru a orbi piloți britanici / Ministrul Apărării: Acțiunea „este extrem de periculoasă”

Secretarul Apărării britanic, John Healey, a dezvăluit o escaladare semnificativă și „extrem de periculoasă” care implică o navă spion rusă, Yantar, care a încercat să orbească piloții militari britanici cu lasere în largul coastelor Scoției, transmite The Telegraph.

Incidentul a avut loc după ce un avion vânător de submarine P-8 Poseidon a fost trimis să monitorizeze nava, considerată a face parte din „flota fantomă” a Kremlinului.

Aceasta este a doua vizită recentă a navei Yantar în apele teritoriale ale Regatului Unit, ceea ce a stârnit îngrijorarea șefilor apărării, care suspectează că nava utilizează senzorii săi sofisticați pentru spionaj, în special pentru „a culege informații și a cartografia cablurile noastre submarine”, după cum a declarat Healey.

Utilizarea laserelor împotriva piloților a fost condamnată de Healey, care a descris evenimentul în cadrul unei conferințe de presă. „Am desfășurat o fregată a Marinei Regale și avioane RAF P-8 pentru a monitoriza și urmări fiecare mișcare a acestei nave, în timpul căreia Yantar a îndreptat lasere către piloții noștri”, a declarat el. Ministrul a subliniat gravitatea situației, reiterând că această acțiune rusă „este extrem de periculoasă”.

Nava de spionaj este în prezent urmărită de o fregată a Marinei Regale în apropierea marginii apelor britanice, la nord de Scoția. Healey a adresat un avertisment direct Moscovei: „Mesajul meu pentru Rusia și pentru Putin este următorul: vă vedem, știm ce faceți și, dacă Yantar se îndreaptă spre sud în această săptămână, suntem pregătiți.”

La începutul acestui an, în ianuarie, nava Yantar a fost interceptată și urmărită în mod similar de navele militare HMS Somerset și HMS Tyne în timp ce se apropia de Canalul Mânecii.

Marea Britanie și-a intensificat supravegherea activității navale rusești, susținând că prezența submarinelor rusești a crescut recent.