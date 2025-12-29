dark
Northrop Grumman vrea să producă sisteme radar mobile avansate pentru Armata Română / Americanii vor să implice ROMARM și Aerostar în producția de radare G/ATOR

Daniel Simion
29 decembrie 2025
radarul AN/TPS-80 G/ATOR
Sursa foto: Northrop-Grumman
Gigantul american Northop Grumman vrea să implice companiile românești ROMARM și Aerostar în producția unor sisteme radar mobile avansate destinate Armatei Române. Potrivit Profit.ro, americanii au în plan pentru compania de stat și cea privată să coproducă componente pentru sistemul G/ATOR și să acționeze și ca depozit de aprovizionare.

Craig Doty, Manager of Business Development la Northrop Grumman, a declarat că numărul radarelor va depinde de numărul solicitat de România „pentru a proteja spațiul său aerian național și flancul estic al NATO”. Fiecare dintre cele două companii românești ar fi încheiat deja acorduri de colaborare cu gigantul american.

Radarul AN/TPS-80 G/ATOR (Ground/Air Task-Oriented Radar) este, în esență, ochii și urechile Corpului de Infanterie Marină al SUA pe câmpul de luptă modern. Este un radar cu scanare electronică activă (AESA), extrem de mobil, proiectat să detecteze, identifice și urmărească simultan o gamă variată de amenințări.

Northrop Grumman este una dintre cele mai mari companii de apărare și aerospațiale din lume. Înființată în 1994, prin fuziunea dintre corporațiile Northrop și Grumman, a încheiat anul 2024 cu venituri de peste 40 de miliarde de dolari.

