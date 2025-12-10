BlueSpace Technology, compania românească din spatele VLAH, primul vehicul blindat 4×4 dezvoltat pe plan local după Revoluție, a transmis că nu are încă un contract pentru vehicul. Proiectul a fost lansat, însă, pentru a asimila proprietate intelectuală, experiență și pentru a demonstra că parteneriatul public-privat poate funcționa în România, a declarat Constantin Pintilie, CEO al companiei, la un eveniment organizat la facilitatea sa din Moreni. Mașina este produsă integral cu componente și piese europene.

„Nu avem niciun contract legat de VLAH. Nu am plecat așadar cu această securitate, cu acest drum. Scopul principal al proiectului a fost de a asimila IP, o tehnologie de nivel înalt”, a declarat el.

El a mai spus că proiectul are în spate dorința de a crea un precedent și un exemplu de dezvoltare reală pentru industria de apărare din România, printr-o asociere public-privat. Vehiculul este dezvoltat împreună cu Uzina Automecanică Moreni, o filială a companiei de stat Romarm. Deși ar fi putut realiza vehiculul doar în curtea proprie, au ales asocierea pentru a da o „mai mare forță acestui proiect”, a mai spus reprezentantul BlueSpace Technology. Dacă acest model de asociere public-privat funcționează și convinge, ar putea genera o „rezultantă pozitivă” și ar putea servi drept exemplu de urmat pentru dezvoltare, a adăugat Pintilie.

El a spus că în acest moment „nu există o industrie funcțională de apărare în România”.

Asta nu înseamnă că se dorește rămânerea la nivel de demonstrație și concept. Clienți vor fi căutați pentru vehicul. În cazul în care producția va începe, vor fi fabricate 200 de unități pe an. Doar pentru partea de producție ar fi necesari 180 de angajați, potrivit lui Pintilie.

VLAH va putea fi produs în diverse configurații, inclusiv în versiuni echipate cu lansatoare de rachete ori mortiere sau ca ambulanță.

România a semnat deja cu compania Otokar din Turcia pentru achiziția a 1.059 de vehicule blindate Cobra II 4×4. Cea mai mare parte dintre acestea vor fi asamblate la Mediaș. BlueSpace este subcontractor în acest proiect, oferind sistemele de bruiaj de pe vehicule.

Compania a anunțat la eveniment și că va construi anul viitor primul laborator de testare EMI/EMC pentru vehicule din România și regiune. Valoarea investiției va fi de 3-4 milioane de lei.

BlueSpace Technology a fost înființată în 2016, are peste 180 de angajați și mai are facilități de producție la Bragadiru, Măgurele și Mangalia.

Compania oferă soluții de apărare și securitate, specializându-se în producția de echipamente TEMPEST (se referă la standarde și tehnici de protecție împotriva emisiilor electromagnetice nedorite de la echipamentele electronice) certificate NATO, sisteme anti-dronă (C-UAS), dezvoltarea de platforme blindate precum VLAH sau drone kamikaze.