Opt țări UE din flancul estic, inclusiv România, fac presiuni pentru salvarea proiectelor de apărare anti-Rusia / Franța, Germania și Ungaria se opun

Opt țări din Uniunea Europeană, aflate în prima linie cu Rusia, au cerut marți ca Bruxelles-ul să accelereze viitoarele inițiative de combatere a dronelor și de apărare a frontierelor. Conform Politico, cererile vin în contextul unei opoziții continue față de aceste proiecte din partea unor capitale europene occidentale.

Rusia rămâne „o amenințare pentru Europa”

Apelul țărilor pentru „acordarea imediată a priorității” celor două proiecte de propuse de Bruxelles vine înaintea unui summit crucial al celor 27 de țări membre ale blocului comunitar, care are loc astăzi.

„Rusia rămâne o amenințare pentru Europa astăzi, mâine și în viitorul apropiat. Consolidarea apărării europene nu va avea loc și nu va continua dacă noi, ca state de la frontiera estică a UE, nu ne facem auzite vocile”, a declarat Petteri Orpo, prim-ministrul Finlandei.

Cele două proiecte emblematice, denumite Eastern Flank Watch și European Drone Defence Initiative, au fost lansate pentru prima dată de Comisia Europeană în octombrie, ca parte a „foii de parcurs” pentru pregătirea Uniunii pentru război cu Rusia până la sfârșitul deceniului.

Nu ar fi planificate astfel de discuții la summit

Referindu-se la proiecte și la planurile mai ample de apărare ale blocului, Orpo a declarat că este „încrezător că vom continua această discuție la Consiliul European de la sfârșitul acestei săptămâni”. Însă un oficial de la Palatul Elysée din Franța a declarat reporterilor că „nu sunt planificate discuții privind proiectele emblematice de apărare” la reuniune.

Inițiativele au nevoie de aprobarea liderilor UE înainte de a putea fi lansate la începutul anului viitor. Pe lângă Franța, proiectele au fost primite cu reticență și de țări precum Germania și Ungaria, care consideră că planurile reprezintă o potențială preluare a puterii de către Bruxelles. Liderii europeni nu au aprobat inițiativele la ultimul summit din octombrie, iar aceștia nu par că și-au schimbat poziția.

A existat un consens mai mare între țările participante la summitul de marți (Finlanda, Suedia, Polonia, Estonia, Lituania, Letonia, România și Bulgaria) care au convenit, de asemenea, că proiectele emblematice ar trebui să finanțeze în mod ideal capacitățile de luptă terestre, apărarea aeriană și apărarea împotriva dronelor, eforturile de protecție a frontierelor și facilitarea mobilității militare în cadrul blocului.