Președintele Airbus solicită Europei să achiziționeze arme nucleare tactice, ca răspuns la rachetele rusești Iskander, amplasate în Kaliningrad

Președintele Airbus, Rene Obermann, a solicitat țărilor europene să achiziționeze arme nucleare tactice ca răspuns la amenințarea reprezentată de rachetele rusești Iskander, amplasate la Kaliningrad, care pot transporta focoase nucleare, potrivit Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

„Punctul nostru slab pare să fie ceea ce Rusia ne amenință în mod destul de public: Peste 500 de focoase nucleare tactice pe rachete Iskander 26 staționate chiar în fața ușii noastre, în Kaliningrad, pe lângă cele recent staționate în Belarus”, a declarat Obermann miercuri, la Conferința de securitate de la Berlin.

„Germania, Franța, Marea Britanie și alte state membre europene dispuse să o facă ar trebui să convină asupra unui program comun și etapizat de descurajare nucleară, inclusiv la nivel tactic. Cred că acesta ar fi un semn puternic de descurajare”, a adăugat liderul Airbus.