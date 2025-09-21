dark
Primul tanc din lume produs în masă cu țeavă lisă, serviciu dezastruos în Ucraina: 300 de unități confirmate ca distruse / Faimosul T-62 își încheie cariera într-un mod nefast

Andrei Manole
21 septembrie 2025
Sursa foto: Olga MALTSEVA / AFP / Profimedia
T-62, primul tanc de producție în masă din lume echipat cu un tun cu țeavă lisă, a depășit pragul de 300 de unități distruse în Ucraina, potrivit organizației Oryx.

Tancul sovietic T-62, introdus în 1961, a fost o evoluție a popularului T-55. Deși a păstrat o mare parte din designul predecesorului său, T-62 a avut un blindaj îmbunătățit pe turelă și a fost utilizat pe scară largă de Uniunea Sovietică și aliații săi, participând la numeroase conflicte, inclusiv la războiul din Afganistan și recent în cel din Ucraina. A fost produs în peste 22.000 de unități.

Sursa: Oryx

Țeava lisă a unui tun sau a unei arme de foc este o țeavă cu suprafața interioară perfect netedă.

Deși au existat prototipuri experimentale cu tunuri cu țeavă lisă în alte țări (de exemplu, programul american T95 din anii ’50), T-62 este recunoscut la scară largă ca fiind primul care a intrat în serviciul activ și a fost produs în cantități mari.

Această inovație a fost esențială pentru a face față noii generații de blindaj și a permis utilizarea eficientă a muniției de tip sabot, o „săgeată” stabilizată cu aripioare, care oferă o viteză inițială mult mai mare și o capacitate de penetrare superioară față de proiectilele tradiționale.

  • Andrei Manole este un jurnalist român specializat în tehnologie și apărare, cu articole publicate pe TechRider.ro. Analizează subiecte precum vehicule electrice, drone, securitate cibernetică și tehnică militară, combinând informații actuale cu perspective tehnice și geopolitice clare.

