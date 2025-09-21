Primul tanc din lume produs în masă cu țeavă lisă, serviciu dezastruos în Ucraina: 300 de unități confirmate ca distruse / Faimosul T-62 își încheie cariera într-un mod nefast

T-62, primul tanc de producție în masă din lume echipat cu un tun cu țeavă lisă, a depășit pragul de 300 de unități distruse în Ucraina, potrivit organizației Oryx.

Tancul sovietic T-62, introdus în 1961, a fost o evoluție a popularului T-55. Deși a păstrat o mare parte din designul predecesorului său, T-62 a avut un blindaj îmbunătățit pe turelă și a fost utilizat pe scară largă de Uniunea Sovietică și aliații săi, participând la numeroase conflicte, inclusiv la războiul din Afganistan și recent în cel din Ucraina. A fost produs în peste 22.000 de unități.

Țeava lisă a unui tun sau a unei arme de foc este o țeavă cu suprafața interioară perfect netedă.

Deși au existat prototipuri experimentale cu tunuri cu țeavă lisă în alte țări (de exemplu, programul american T95 din anii ’50), T-62 este recunoscut la scară largă ca fiind primul care a intrat în serviciul activ și a fost produs în cantități mari.

Această inovație a fost esențială pentru a face față noii generații de blindaj și a permis utilizarea eficientă a muniției de tip sabot, o „săgeată” stabilizată cu aripioare, care oferă o viteză inițială mult mai mare și o capacitate de penetrare superioară față de proiectilele tradiționale.