Reuters: Oficiali canadieni din domeniul apărării vor ca guvernul de la Ottawa să nu renunțe la achiziția celor 88 de avioane de vânătoare F-35

Oficialii canadieni din domeniul apărării au pledat cu tărie pentru ca Ottawa să mențină planul de achiziționare a 88 de avioane de vânătoare F-35, produse de Lockheed Martin Corp, în loc să împartă comanda cu alți constructori europeni, au declarat joi două surse familiarizate cu acest subiect pentru Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Evaluarea oficialilor nu a ajuns până la formularea unei recomandări oficiale, a declarat una dintre surse.

Decizia finală aparține guvernului liberal al prim-ministrului Mark Carney, au precizat sursele, care au solicitat anonimatul, având în vedere sensibilitatea situației.

Carney, care a câștigat alegerile din aprilie cu promisiunea de a se opune președintelui american Donald Trump, a solicitat în martie revizuirea de către oficialii militari, pe motiv că Canada depinde prea mult de industria de apărare a SUA.

Ottawa s-a angajat legal să finanțeze primele 16 avioane F-35. Deși Carney a precizat în martie că Canada ar putea lua în considerare achiziționarea celor 72 de avioane rămase de la companii non-americane, analiza Ministerului Apărării a concluzionat că nu are sens din punct de vedere militar să se împartă comanda.

F-35 este cel mai avansat avion de vânătoare de acest tip, iar achiziționarea unui alt avion de la un rival european ar implica costuri suplimentare pentru instruire, aprovizionare și întreținere. Forțele armate canadiene sunt foarte integrate cu omoloagele lor americane.

Respectarea planului inițial ar putea elimina un potențial factor de tensiune în relațiile cu Statele Unite, într-un moment în care negocierile privind o nouă relație comercială și de securitate s-au blocat.

De la câștigarea alegerilor, Carney și-a moderat tonul, menționând că, în ciuda tarifelor impuse de SUA asupra oțelului, aluminiului și automobilelor, Canada se află într-o poziție favorabilă în comparație cu alte țări care se confruntă cu tarife mai mari.

Într-un comunicat, biroul ministrului apărării David McGuinty a reiterat că Canada intenționează să achiziționeze 88 de avioane de vânătoare.

„Ne angajăm să achiziționăm ceea ce are nevoie forța aeriană, asigurând în același timp beneficii economice pentru canadieni și utilizarea responsabilă a banilor contribuabililor”, se arată în comunicat.

Canada a anunțat planurile de achiziționare a avioanelor F-35 în 2010, dar schimbarea guvernului, modificarea regulilor de achiziție a aeronavelor, precum și provocările generate de pandemie au provocat întârzieri majore.