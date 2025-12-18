Polonia a finalizat cu succes contractul său din 2022 cu Coreea de Sud, primind toate cele 212 obuziere autopropulsate K9 de 155 mm comandate atunci. Această achiziție în valoare de 2,4 miliarde de dolari a fost determinată în principal de necesitatea de a umple golul de capacitate cauzat de transferurile de echipamente către Ucraina, transmite publicația Defense Express.

România a semnat de asemenea un contract, de aproximativ 1 miliard de dolari, cu compania din Coreea de Sud pentru 54 de unități K9 și 36 de unități K10 de reaprovizionare cu muniție. Primul lot de 18 vehicule va fi livrat până în 2027 direct din Coreea de Sud, urmând ca apoi să înceapă producția la fabrica din România. Construcția acesteia va demara în ianuarie 2026 și este estimată de oficialii companiei la doi ani. Livrările totale vor fi făcute în trei tranșe, de câte 18 unități K9 și câte 12 K10.

În cazul Poloniei este remarcabilă viteza cu care s-a efectuat livrarea. Potrivit experților militari, finalizarea unei comenzi atât de mari în doar trei ani este un „rezultat remarcabil” în comparație cu termenele obișnuite de achiziție de echipamente militare.

Polonia nu se oprește aici. La sfârșitul anului 2023, Varșovia a comandat încă 152 de unități, livrările fiind preconizate până în 2027. Această strategie face parte dintr-o ambiție mai mare a Barșoviei de a construi cea mai puternică flotă de artilerie din Europa. Odată ce toate contractele vor fi îndeplinite, arsenalul Poloniei va fi formidabil, incluzând 576 de obuziere autopropulsate (K9 și Krab) și 310 sisteme de rachete de înaltă precizie (K239 Homar‑K și M142 HIMARS).

Cu toate acestea, Polonia se confruntă în continuare cu obstacole în ceea ce privește sustenabilitatea. În timp ce flota de artilerie se extinde, aprovizionarea cu muniție continuă să fie o problemă cheie. Mai precis, întârzierile în localizarea producției de rachete sud-coreene rămân o preocupare. Pentru a atenua acest lucru, Polonia colaborează cu Regatul Unit pentru a implementa noi capacități de producție de proiectile.

Există un club al utilizatorilor de K9, din care România va face parte

Obuzierul autopropulsat K9 este un sistem de artilerie modern de calibru 155 mm, șenilat, care oferă mobilitate sporită și are o rată de foc ridicată, de până la 9 lovituri pe minut, la distanțe de peste 40 km. Este compatibil NATO și a fost selectat de mai multe țări europene.

În fabrica din Changwon a Hanwha sunt produse peste 200 de unități K9 și K10 pe an. Un vehicul K9 este asamblat în 21 de zile, apoi este testat timp de zece zile.

Utilizatorii săi fac parte dintr-un club de 10 națiuni, numit K9 User Club, care au întâlniri anuale pentru a discuta despre vehicule, de la întreținere și până la strategii de utilizare. Din „familie” mai fac parte, alături de România și Polonia, state precum Norvegia și Estonia.

Hanwha este implicată, cu modelul Redback, și în competiția pentru noi mașini de luptă ale infanteriei pentru România. Bucureștiul vrea să achiziționeze, într-o primă etapă, 246 de astfel de vehicule pe șenile, în valoare de peste 2,5 miliarde de euro. În competiție mai sunt companiile Rheinmetall (KF41 Lynx), BAE Systems (CV90) și General Dynamics European Land Systems (ASCOD 2). Interes pentru contract a arătat și compania Otokar din Turcia.