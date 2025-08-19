Roboții devin parte esențială a armatei ucrainene / ”Este vorba despre sisteme fără pilot, dar și roboți tereștri pentru logistică și evacuare medicală”

Comandantul-şef al Forţelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sirski, a declarat că armata ucraineană își intensifică tranziția către tehnologie militară avansată. Într-un interviu acordat agenţiei RBC-Ucraina, generalul a remarcat că, în cursul acestui an, vor fi livrate armatei aproximativ 15.000 de platforme robotizate terestre de diferite tipuri și destinații.

„Ne concentrăm pe sisteme de înaltă tehnologie care să reducă prezența directă a militarilor pe câmpul de luptă. Este vorba despre platforme robotizate, sisteme fără pilot – în special drone aeriene – dar și roboți tereştri pentru logistică și evacuare medicală” – a precizat Sirski. Generalul a menționat că sunt deja testate platforme aeriene pentru evacuarea răniților, ceea ce ar putea revoluționa sprijinul medical în zonele de conflict.

„În acest an, sunt planificate livrări de 15.000 de platforme terestre robotizate” – a confirmat Sirski, precizând că este vorba despre sisteme de atac echipate cu mitraliere sau alte arme, platforme de sprijin pentru transport logistic şi unități medicale autonome pentru evacuarea răniților, potrivit Rador Radio România.

Sursa: RBC / Rador Radio România / Traducerea: Sergiu Dan