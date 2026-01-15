România intră în primul val de finanţare din programul SAFE / 16,6 miliarde de euro pentru proiecte de apărare / Primele plăţi, aşteptate în luna martie

România se numără printre cele opt state membre pentru care Comisia Europeană a aprobat planurile naţionale de investiţii în apărare în cadrul programului SAFE (Security Action for Europe), relatează Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Executivul comunitar a înaintat Consiliului propunerea de acordare a asistenţei financiare pentru Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Croaţia, Cipru, Portugalia şi România.

Potrivit Comisiei, după adoptarea deciziilor de punere în aplicare de către Consiliu, primele plăţi sunt programate pentru martie 2026.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că a fost aprobat „un lot iniţial de planuri SAFE” pentru cele opt state, subliniind necesitatea validării rapide de către Consiliu pentru a permite efectuarea plăţilor.

Nivelurile de finanţare au fost stabilite provizoriu în luna septembrie. Conform acestor estimări, Ciprului i-ar reveni 1,18 miliarde de euro, iar României 16,68 miliarde de euro. În total, cele opt state pot accesa aproximativ 38 de miliarde de euro, după semnarea acordurilor de împrumut.

SAFE oferă împrumuturi cu dobândă de până la 3%, cu o perioadă de graţie de 10 ani şi o maturitate de până la 45 de ani. Costul finanţării este acelaşi pentru toate statele participante.

Lista proiectelor României, tratată confidenţial

Potrivit unor surse citate de Economedia, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) a decis ca lista proiectelor propuse de Guvern pentru finanţare prin SAFE să fie clasificată. Administraţia Prezidenţială a transmis că, în baza Legii nr. 415/2002, hotărârile CSAT se comunică doar instituţiilor vizate, integral sau în extras, „cu excepţia celor pentru care se hotărăşte altfel”.

Lista cu propunerile României se află în prezent la Comisia Europeană, iar, potrivit surselor, după analiza acesteia, Guvernul va decide paşii următori. Ministerul Apărării a precizat că propunerile sunt centralizate şi coordonate la nivel naţional de Guvern, prin Cancelaria prim-ministrului.

În trecut, reprezentanţi ai Guvernului au declarat că lista achiziţiilor va fi făcută publică, după un calendar stabilit la finalul anului trecut.

Alte state au prezentat detalii despre achiziţii

În timp ce România tratează confidenţial proiectele, alte state au făcut publice tipurile de echipamente avute în vedere. Bulgaria a anunţat că vizează, printre altele, radare 3D, sisteme de apărare aeriană, obuziere autopropulsate şi drone, iar Polonia a menţionat investiţii în sisteme anti-dronă, inteligenţă artificială pentru apărare şi proiecte de infrastructură cu relevanţă militară.

Programul SAFE permite statelor membre să deruleze achiziţii publice comune din industria europeană de apărare şi prevede posibilitatea implicării Ucrainei şi a statelor din AELS/SEE în aceste proceduri.