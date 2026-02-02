Bucureștiul a reluat discuțiile cu Berlinul privind achiziția sistemelor de apărare aeriană IRIS-T SLM, la câteva luni după ce România a semnat, în vara anului 2025, un acord-cadru pentru 18 sisteme SPYDER israeliene. Mutarea survine pe fondul disponibilității de finanțare prin programul european SAFE, destinat consolidării capacităților de apărare ale statelor membre, informează Defense Express.

Achiziția IRIS-T SLM, sisteme cu rază medie, a devenit un subiect central în discuțiile interguvernamentale dintre miniștrii Apărării din România și Germania. În cadrul întâlnirii, cei doi oficiali au abordat, pe lângă IRIS-T, și achiziția de sisteme de artilerie antiaeriană Skyranger.

România va primi peste 16 miliarde de euro din programul SAFE

Bucureștiul alocase anterior jumătate din prima tranșă SAFE pentru construcția de drumuri, însă acum se concentrează pe achiziții militare.

La începutul întâlnirii, ministrul german Boris Pistorius și omologul său român au semnat o declarație comună are vizează consolidarea apărării aeriene europene în cadrul inițiativei Sky Shield. România va primi peste 16 miliarde de euro din programul SAFE pentru această direcție. „Achiziția unor sisteme precum IRIS-T SLM sau Skyranger se află în prezent în analiză”, se precizează într-un comunicat al Ministerului Apărării german.

Decizia de a redeschide negocierile pentru IRIS-T surprinde analiștii industriei

În iulie 2025, România semnase un acord-cadru de 2 miliarde de euro cu Rafael Israel pentru 18 unități SPYDER, după un proces de licitație controversat început în 2023. În competiție au mai intrat sistemele europene IRIS-T și VL MICA, precum și sud-coreeanul L-SAM (LAMD). Se pare că ofertele europene au fost eliminate din cauza costurilor ridicate, iar oferta sud-coreeană a fost descalificată dintr-o eroare administrativă.

Contractul-cadru pentru SPYDER prevedea trei tipuri de configurații: șase unități SHORAD, șase VSHORAD și șase combinații SHORAD-VSHORAD. Variantele SHORAD urmau să fie adaptate pentru angajament la distanțe medii, cu integrarea unui radar Leonardo și a rachetei poloneze Piorun. Totuși, până în prezent nu a fost semnat niciun contract ferm, ceea ce sugerează că achiziția nu a depășit faza acordului-cadru.

România ar putea reconsidera decizia anterioară și să opteze pentru IRIS-T SLM

În acest context, România ar putea reconsidera decizia anterioară și să opteze pentru IRIS-T SLM, mai scump, dar finanțabil prin credite europene pe termen lung. O altă posibilitate este ca acordul SPYDER să fi fost semnat sub confidențialitate, iar negocierile cu Germania să vizeze extinderea rețelei de apărare aeriană.

Planul de modernizare pe termen lung al Ministerului Apărării vizează achiziția a 41 de sisteme până în anii 2030, cu un buget estimat la 4,2 miliarde de euro.