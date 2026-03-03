După izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, declanșat de atacarea Iranului de către SUA și Israel, mulți oameni s-au întrebat ce rol ar putea juca infrastructura militară americană din România în conflict, în special „perla coroanei”, scutul antirachetă de la Deveselu.

Potrivit informațiilor Go4it, scutul poate fi folosit în operațiuni strict defensive, conform acordului româno-american pe care se bazează proiectul.

„Controlul operațional al bazei se află la Centrul de Comandă al Forțelor Navale Americane din Napoli, Italia, care acționează în numele NATO. Așadar, decizia tehnică de a intercepta o rachetă vine pe linie militară NATO, nu neapărat direct de la Casa Albă sau de la București”, ne-a explicat o persoană avizată.

