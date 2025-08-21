Sikorsky, companie din grupul Lockheed Martin, primește un contract de 43 de milioane de dolari de la forțele terestre ale SUA, pentru modernizarea elicopterelor Black Hawk

Sikorsky, o companie din grupul Lockheed Martin, a primit un nou contract din partea forțelor terestre ale SUA pentru a moderniza elicoptere Black Hawk, potrivit unui comunicat transmis către TechRider.ro.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

„Contractul inițial, în valoare de 43 de milioane de dolari, se va axa pe funcționalitățile de bază pentru modernizare: îmbunătățirea structurii aeronavei, precum și includerea unei rețele digitale care să permită integrarea rapidă a sistemelor aeriene fără pilot (UAS). Contractul include, de asemenea, dezvoltarea cerințelor și a arhitecturii utilizând ingineria sistemelor bazate pe modele (MBSE)”, se arată în comunicat.

Contractul va sprijini prioritatea pe termen scurt a US Army de a integra efectele lansate pe Black Hawk, permițând aeronavei să desfășoare sisteme fără pilot (UAS) și alte efecte pentru a-și îmbunătăți capacitățile de misiune. Lockheed Martin demonstrează de ani de zile capacitatea efectelor lansate de pe Black Hawk și colaborează cu US Army pentru a livra o capacitate distribuită în 2026.

„Sikorsky este pregătită să implementeze noi tehnologii care vor îmbunătăți elicopterul Black Hawk, testat în luptă, și vor oferi soldaților US Army un avantaj mai mare în zone precum cea Indo-Pacifică.

Integrarea de efecte lansate pe Black Hawk va îmbunătăți capacitățile acestuia și va oferi un avantaj semnificativ. Modernizarea reduce costurile, crește eficiența și îmbunătățește întreținerea generală a aeronavei”, a declarat Hamid Salim, Vicepreședinte, Sisteme pentru Armată și Forțe Aeriene la Sikorsky, în cadrul comunicatului.

Eforturile în ceea ce privește MBSE și ingineria digitală se vor concentra pe dezvoltarea unui filon digital al Black Hawk pentru proiectarea, testarea și întreținerea colaborativă și eficientă a aeronavei. Crearea unei infrastructuri digitale pentru Black Hawk, care susține o abordare modulară deschisă a sistemelor (MOSA), va implica dezvoltarea de sisteme și software avansate pentru a sprijini modernizarea aeronavei. Această infrastructură digitală facilitează introducerea rapidă a capacităților pentru a răspunde prompt nevoilor viitoare ale misiunilor platformei.

Aceste lucrări inițiale privind îmbunătățirile aduse structurii aeronavei, sistemului principal de alimentare cu combustibil și infrastructurii digitale asigură baze solide pentru actualizări rapide ale capacităților elicopterului Black Hawk în viitor. Cu un motor mai puternic, îmbunătățiri ale structurii aeronavei și modernizarea sistemului principal de alimentare cu combustibil, aeronava va putea transporta o sarcină utilă mai mare pe distanțe mai lungi. În plus, actualizările viitoare ale sistemelor de control al zborului vor include funcții de autonomie și inteligență artificială, care vor ajuta piloții în condiții dificile, sporind siguranța și eficiența misiunilor.

„Împreună cu echipa noastră formată din sute de furnizori americani, ne angajăm să livrăm armatei cele mai avansate și performante elicoptere Black Hawk modernizate.

Așteptăm cu nerăbdare să continuăm colaborarea cu US Army pentru a ne asigura că elicopterul Black Hawk va rămâne o componentă vitală a capacităților de apărare ale țării noastre în anii care vor urma”, a adăugat Salim.

Sikorsky utilizează deja tehnologii care vor conduce la îmbunătățirea capacităților elicopterului Black Hawk modernizat. De exemplu, compania produce și livrează kituri de sisteme de dispersare ale gazelor de eșapament UES II. Aceste kituri oferă elicopterelor Black Hawk actuale și celor modernizate îmbunătățiri semnificative ale performanțelor în ceea ce privește suprimarea detecției în infraroșu, reducerea greutății, precum și îmbunătățiri ale fiabilității și întreținerii.