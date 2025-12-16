Un start-up ucrainean din industria de apărare a semnat un acord în valoare de aproximativ 100 de milioane de euro pentru producția de drone în Germania, marcând prima colaborare de acest tip realizată în cadrul inițiativei „Build with Ukraine”, lansată de autoritățile de la Kiev pentru extinderea capacităților industriale din afara țării, potrivit Financial Times.

Compania ucraineană Frontline va colabora cu producătorul german de drone de supraveghere Quantum Systems, cu sediul în Bavaria, pentru a produce zeci de mii de drone într-o nouă unitate de producție din sudul Germaniei. Proiectul vizează combinarea expertizei operaționale dobândite de Frontline pe câmpul de luptă cu capacitățile de producție industrială și automatizare ale Quantum Systems.

Producție industrială și transfer de know-how

Noua fabrică, estimată la un cost de aproximativ 40 de milioane de euro, ar urma să producă circa 10.000 de drone în 2026. Dronele fabricate în prima etapă vor fi utilizate exclusiv de forțele armate ucrainene. Contractul este finanțat de guvernul german, care în acest an a devenit cel mai mare furnizor de ajutor militar pentru Ucraina, în termeni nominali, după reducerea sprijinului acordat de Statele Unite.

Oleksandr Kamyshin, consilier al președintelui Volodimir Zelenski pentru industrii strategice, a declarat că acest joint venture este primul dintr-o serie de aproximativ zece proiecte similare pe care Ucraina intenționează să le lanseze în Europa în următorul an.

Drona Linza și tranziția de la prototip la producție de masă

Produsul principal al Frontline este drona Linza, un sistem aerian de mici dimensiuni, multifuncțional, utilizat de forțele ucrainene pentru misiuni logistice, recunoaștere și atacuri de proximitate. În prezent, compania produce câteva sute de unități pe lună, însă obiectivul noii fabrici este trecerea la producția de masă, într-un context în care Ucraina încearcă să reducă dependența de drone comerciale fabricate în China, precum DJI Mavic.

Potrivit reprezentanților companiei, producția în Germania oferă un avantaj strategic major, permițând fabricarea dronelor într-un mediu sigur, ferit de riscurile atacurilor cu rachete sau drone.

Lanțuri de aprovizionare europene și automatizare

După acoperirea necesarului Ucrainei, Frontline și Quantum vor avea dreptul de a comercializa dronele excedentare către alte armate europene. Quantum Systems a confirmat că se află deja în discuții cu forțele armate germane privind posibila achiziție a sistemelor produse în comun.

Parteneriatul are și un rol strategic în reducerea dependenței de componentele din China, în condițiile în care Frontline își propune să dezvolte un lanț de aprovizionare european. Deși costurile inițiale de producție în Germania sunt estimate ca fiind ușor mai ridicate decât în Ucraina, companiile mizează pe automatizare și volum mare pentru a menține un preț competitiv.

Model replicabil în Europa

Inițiativa „Build with Ukraine” începe să atragă și alți actori din industria de apărare. Investitorul MITS Capital explorează lansarea unui joint venture în Danemarca, alături de mai multe companii ucrainene specializate în drone terestre, intelligence electronic și război electronic, într-un efort mai amplu de integrare a tehnologiilor dezvoltate în Ucraina în ecosistemul industrial european.