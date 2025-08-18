SUA anunță primul zbor al dronei modernizate MQ-9A Reaper, care extinde raza de acțiune a pușcașilor marini americani în războiul electronic din Pacific

Comandamentul Sistemelor Aeriene Navale (NAVAIR) a anunțat pe contul său X primul zbor al unei drone MQ-9A Reaper echipată cu noi module de comunicații și suport electronic, marcând un pas important către atingerea capacității operaționale inițiale (IOC) în cursul acestui an, informează Army Recognition.

Aeronava, repartizată Escadrilei 24 de Testare și Evaluare Aeriană (UX), a zburat cu modulul SkyTower II și modulul RDESS/SOAR, confirmând integrarea acestor sisteme pe o platformă care joacă un rol central în operațiunile maritime și expediționare ale SUA.

O imagine publicată de NAVAIR arată aparatul Reaper transportând modulul SkyTower II și un rezervor extern de combustibil sub aripa stângă, modulul RDESS/SOAR sub aripa dreaptă și un al treilea modul neidentificat montat pe linia centrală. Deși nu a fost dezvăluită data exactă a zborului, UX-24 a confirmat în februarie 2025 instalarea inițială a modulului SkyTower II și primele teste de pornire, indicând că campania de integrare progresează conform planului.

Podul SkyTower II, dezvoltat de GALT și integrat prin procesul de achiziție de nivel mediu al NAVAIR, este proiectat pentru a îmbunătăți capacitățile de rețea aeriană și de partajare a datelor între forțe. Este un element necesar pentru executarea conceptelor de operațiuni de informații, supraveghere și recunoaștere (ISR) și va permite MQ-9 să funcționeze ca „quarterback-uri digitale” aeriene în sprijinul operațiunilor Corpului de Marină al SUA în Indo-Pacific. Prima implementare operațională este programată pentru 2026 cu Escadronul de Vehicule Aeriene Fără Pilot (VMU) 3, cu baza în Kaneohe Bay, Hawaii, o unitate specializată în misiuni de recunoaștere, supraveghere și identificare de ținte în regiune.

Al doilea sistem, modulul RDESS/SOAR, a fost dezvoltat în comun de General Atomics și L3Harris. Acesta a fost deja testat pe unele aeronave MQ-9 ale Forțelor Aeriene ale SUA începând din 2021 și este o sarcină utilă de sprijin electronic pasiv cu spectru larg, capabilă să detecteze, să colecteze și să geolocalizeze semnale de interes la distanțe mari. Comandantul Corpului de Marină al SUA, generalul Eric M. Smith, a declarat că sistemul adaugă un nivel suplimentar de protecție prin capacitatea de a reproduce anumite semnale detectate și de a le retransmite, refuzând însă să furnizeze detalii suplimentare din motive de securitate operațională.

MQ-9A Reaper, derivat din Predator B și dezvoltat de General Atomics Aeronautical Systems, este un avion fără pilot cu propulsie turbopropulsată, destinat misiunilor multiple, conceput pentru a oferi o autonomie extinsă și flexibilitate operațională deasupra uscatului și mării. Poate zbura mai mult de 27 de ore, la viteze de 240 de noduri și până la 15 kilometri, cu o capacitate de încărcare de 1.746 kilograme, inclusiv 1.360 de kilograme pe puncte de fixare externe.

Propulsat de motorul Honeywell TPE331-10 cu control electronic digital al motorului, acesta combină eficiența cu un sistem de control al zborului tolerant la erori și o arhitectură triplu redundantă care îndeplinește standardele de fiabilitate ale aeronavelor cu pilot. Designul său modular îi permite să transporte o varietate de sarcini utile, inclusiv sistemul electro-optic/infraroșu MTS-B, radarul multimod Lynx, radare de supraveghere maritimă, sisteme SIGINT/ESM și relee de comunicații.

Aeronava poate fi, de asemenea, echipată cu laser și muniții ghidate cu precizie, extinzând setul său de misiuni de la supraveghere și identificare de ținte la operațiuni de atac. Versiunea Extended Range (ER), echipată cu rezervoare de combustibil montate pe aripi și tren de aterizare întărit, crește autonomia la 34 de ore, extinzând și mai mult utilizarea operațională. MQ-9A a fost utilizat de Forțele Aeriene ale SUA, Departamentul pentru Securitate Internă, NASA, Forțele Aeriene Regale și forțele aeriene din Italia, Franța și Spania.

SUA intenționează să utilizeze aceste MQ-9A modernizate pentru a sprijini Regimentul Litoral al Marinei, cu misiuni care includ ISR-T (informații, supraveghere, recunoaștere și țintire), conștientizarea domeniului maritim (MDA), extinderea rețelei aeriene (ANE), avertizare timpurie aeriană (AEW) și sprijin electronic (ES). MQ-9A Reaper-ER, cu o autonomie de peste 30 de ore, este considerată deosebit de importantă pentru mediile contestate din Pacific, unde persistența și raza de acțiune sunt esențiale.

NAVAIR a declarat că Reaper oferă Corpului de Marină ISR pe distanțe lungi în sprijinul conștientizării domeniului maritim și al operațiunilor avansate în medii contestate. Integrarea modulelor SkyTower II și RDESS/SOAR reflectă eforturile Corpului de Marină și ale Marinei de a adapta platformele existente pentru a îndeplini cerințele operaționale ale teatrului Indo-Pacific.

Primul zbor al MQ-9A Reaper cu modulele SkyTower II și RDESS/SOAR reprezintă o etapă importantă pentru forțele armate ale SUA. Aceste sisteme îmbunătățesc conectivitatea, reziliența și detectarea semnalelor, deschizând calea pentru serviciul operațional în 2026. Prin această modernizare, Marina SUA își consolidează abordarea multidomenială și capacitatea de a opera în medii complexe și contestate din Indo-Pacific.