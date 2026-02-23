Armata Statelor Unite își adaptează tacticile de luptă pentru un teatru de operații tot mai important și tot mai imprevizibil, zona arctică. În Alaska, în condiții de frig extrem și lumină naturală limitată, militari americani au testat capacitatea sistemelor de rachete HIMARS de a lovi ținte aflate la mare distanță, într-un exercițiu menit să consolideze prezența militară a Washingtonului în nordul arctic.

Scenariul a simulat un conflict de intensitate ridicată într-un mediu arctic, unde mobilitatea este îngreunată de zăpadă și temperaturi sub zero grade, iar infrastructura este redusă la minimum, informează Army Recognition.

Lovituri rapide, retragere imediată

Militarii au pus în practică un concept simplu, dar esențial pentru supraviețuire într-un conflict modern: deplasare rapidă, executarea focului și retragere înainte ca adversarul să poată reacționa. Lansatoarele HIMARS au fost mutate pe teren acoperit de zăpadă, au ocupat poziții improvizate și au executat trageri reale, după care s-au redislocat.

Oficialii americani spun că astfel de exerciții nu pot fi replicate în poligoane obișnuite. Frigul extrem afectează echipamentele, comunicațiile și rezistența fizică a militarilor. În timpul antrenamentului, unele componente ale lansatoarelor au fost afectate de temperaturile foarte scăzute, ceea ce a impus măsuri suplimentare pentru menținerea sistemelor în stare de funcționare.

Arctica, noua frontieră strategică

Importanța exercițiului depășește însă nivelul tactic. Arctica devine tot mai relevantă în competiția dintre marile puteri. Pe măsură ce gheața marină se retrage, apar noi rute maritime și crește importanța controlului asupra spațiului aerian și a infrastructurii critice din regiune.

Pentru Washington, Alaska reprezintă un punct-cheie de proiecție a forței către Oceanul Arctic și Pacificul de Nord. Sistemele HIMARS, capabile să lovească ținte aflate la sute de kilometri distanță, sunt văzute ca un instrument de descurajare. Ele pot ține sub amenințare baze, noduri logistice sau alte obiective sensibile fără a fi nevoie de o desfășurare masivă de trupe.

Lecțiile din conflictele recente

În ultimii ani, HIMARS a devenit unul dintre cele mai vizibile sisteme de artilerie ale SUA, după ce a fost utilizat în Irak, Siria și Afganistan, iar mai recent a fost livrat Ucrainei, unde a jucat un rol important în lovirea infrastructurii logistice rusești.

Experiența acestor conflicte a arătat valoarea mobilității și a preciziei. În Arctica, aceste avantaje trebuie însă adaptate unui mediu în care frigul, distanțele mari și lipsa infrastructurii pot deveni la fel de periculoase ca adversarul.

Din strategie pe hârtie, în practică

Exercițiul din Alaska face parte din Strategia Arctică a Armatei SUA, care urmărește pregătirea unor forțe capabile să opereze și, la nevoie, să câștige un conflict în regiune. Oficialii americani vorbesc despre „recâștigarea dominației în Arctica”, într-un context în care Rusia și China își sporesc la rândul lor prezența și investițiile în nord.