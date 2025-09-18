Taiwan prezintă Tien Kung IV, sistemul de rachete care depășește performanțele Patriot PAC-3

Taiwan a prezentat oficial noul său sistem de rachete sol-aer Tien Kung IV, cunoscut și ca TK-4 sau Sky Bow IV, la Expoziția de Tehnologie Aerospațială și Apărare de la Taipei. Evenimentul a marcat prima expunere publică a rachetei, lansatorului și radarului asociat, parte a programului Strong Bow început în 2015, ce continuă evoluția familiei Tien Kung după TK-1, TK-2 și TK-3, informează ArmyRecognition.

Ministerul Apărării din Taiwan a confirmat că TK-4 a trecut evaluarea de luptă, ceea ce permite trecerea la producția în serie începând cu 2026. Achiziția rachetei a fost inclusă în lista reglementată de materiale militare, ceea ce confirmă planurile de desfășurare operațională. Expoziția a prezentat și echipamente furnizate de SUA, precum tancuri M1A2T și lansatoare M142 HIMARS, alături de vehicule blindate și sisteme autohtone, poziționând TK-4 în cadrul unui efort amplu de modernizare a apărării.

Sistem superior celui Patriot

Planul de achiziții prevede cumpărarea etapizată a modulelor de lansare pentru TK-4, cu 46 de unități programate pentru 2026 și 76 de unități pentru 2028, în total 122 de lansatoare. Fiecare modul de lansare corespunde unei rachete, diferit de lansatoarele rectangulare anterioare Tien Kung.

TK-4 utilizează un motor solid cu două trepte, ceea ce permite altitudini de interceptare de până la 70 de kilometri și viteze de aproximativ Mach 7. Aceste performanțe depășesc plafonul de 45 km al TK-3 și mult peste altitudinea maximă de 24 km a sistemului american Patriot PAC-3.

În planurile ministeriale se regăsește și TK-5

Testele recente includ lansări live, cu o rachetă care a atins 30,5 km altitudine. Imagini video au arătat radarul TK-4 urmărind ținte și rachete lansate de pe platforme mobile.

TK-4 continuă evoluția familiei Tien Kung, care a început în 1986 cu TK-1 și radarul Chang Bai. TK-2, introdus în 1997, a adăugat radar activ și rază de acțiune extinsă. TK-3, produs din 2014, a introdus o mobilitate sporită și sistem de management integrat pentru interceptarea rachetelor tactice balistice.

Programul Strong Bow include și concepte derivate. Strong Bow II are două sub-variante: IIA, pentru interceptări la altitudini de circa 100 km, comparabil cu sistemul american THAAD, și IIB, rachetă balistică sol-sol cu rază posibilă de până la 1.000 km.

În planurile ministeriale se regăsește și TK-5, pentru extinderea capacității de interceptare la 100 km.