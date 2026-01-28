BREAKING Turcii de la Otokar preiau pachetul majoritar al Automecanica Mediaș pentru 85 de milioane de euro

Compania turcă Otokar își consolidează prezența pe piața românească de apărare prin semnarea unui memorandum de înțelegere (MoU) pentru achiziționarea a 96,77% din capitalul social al Automecanica S.A., producător român cu tradiție în industria de apărare.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit Economedia, valoarea estimată a întregii tranzacții este de aproximativ 87,8 milioane de euro, prețul corespunzător pachetului majoritar fiind de 85 milioane euro, ajustabil în funcție de datoriile nete și capitalul circulant la momentul finalizării.

Strategia Otokar în România

Achiziția survine după câștigarea de către Otokar a licitației pentru furnizarea de vehicule tactice ușoare blindate 4×4 destinate Ministerului Apărării Naționale. În loc să înființeze o nouă societate mixtă, grupul turc intenționează să utilizeze infrastructura, facilitățile de producție și licențele Automecanica pentru a produce aceste vehicule direct în România.

„Se intenționează ca activitățile planificate în cadrul licitației să fie îndeplinite direct prin Automecanica”, se arată în comunicatul companiei.

Calendarul și condițiile tranzacției

Finalizarea preluării este estimată pentru sfârșitul lunii aprilie 2026, fiind condiționată de:

Finalizarea cu succes a procesului de audit (due diligence);

Semnarea acordului final de cumpărare a acțiunilor;

Obținerea autorizațiilor necesare de la Consiliul Concurenței și de la autoritățile de apărare națională (CSAT).

Tranzacția poate fi realizată prin intermediul filialei locale, Otokar Land Systems SRL. În prezent, Automecanica deține deja 50% din joint-venture-ul Sisteme Apărare România (SAROM) SRL, alături de Otokar.

Dispute juridice cu Romtehnica

Recent, Otokar s-a confruntat cu solicitări de despăgubire din partea companiei românești Romtehnica, legate de contracte pentru producția vehiculelor blindate 4×4. Romtehnica solicită aproximativ 37,4 milioane euro pentru presupusa neîndeplinire a etapelor intermediare de pregătire a producției locale și 1,4 milioane euro pentru livrări întârziate din primul lot produs în Turcia.

Otokar a contestat acțiunea în justiție, însă va efectua plata datorată la 16 ianuarie, rezervându-și toate drepturile legale. Livrarea primului lot a fost finalizată, iar compania turcă intenționează să efectueze plata suplimentară în aceeași perioadă.

Memorandumul de înțelegere semnat stabilește principiile de bază pentru negocierea acordului final de cumpărare a 96,77% din capitalul Automecanica. Prețul se bazează pe o valoare a întreprinderii de 87,8 milioane euro și va fi ajustat conform standardelor de închidere, inclusiv datorii nete și capital circulant. Tranzacția va fi realizată prin Otokar sau prin filiala sa locală, Otokar Land Systems SRL.

Automecanica va continua să dețină infrastructura și facilitățile necesare, iar activitățile planificate inițial printr-o societate mixtă vor fi implementate direct prin compania română, consolidând astfel prezența Otokar pe piața locală de apărare.