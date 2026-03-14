Ucraina va permite aliaților să acceseze date colectate direct de pe câmpul de luptă pentru a antrena modele de inteligență artificială destinate dronelor, într-un demers prin care Kievul încearcă să valorifice experiența acumulată în cei patru ani de invazie pe scară largă a Rusiei, potrivit Reuters.

Inițiativa apare într-un moment în care armatele din întreaga lume accelerează dezvoltarea sistemelor autonome.

Unele dintre acestea pot ghida dronele către ținte fără intervenția unui pilot, în timp ce altele sunt capabile să analizeze rapid cantități uriașe de date generate pe câmpul de luptă.

Date reale de război pentru antrenarea inteligenței artificiale

De altfel, mai multe state aliate și companii private au cerut deja acces la seturile de date ale Ucrainei. Acestea sunt considerate extrem de valoroase pentru antrenarea algoritmilor care trebuie să recunoască tipare, forme sau comportamentul oamenilor și al echipamentelor militare în situații reale de luptă.

Ministrul apărării, Mykhailo Fedorov, spune că a fost creată o platformă specială care permite antrenarea modelelor AI fără a expune informații sensibile.

„Astăzi, Ucraina are o colecție unică de date de pe câmpul de luptă, fără egal în lume”, a scris el pe Telegram.

Potrivit acestuia, baza de date include „milioane de imagini adnotate colectate în timpul a zeci de mii de zboruri de luptă”.

Platforma, explică oficialul ucrainean, oferă partenerilor acces la seturi de date actualizate constant și la cantități mari de fotografii și înregistrări video, fără ca informațiile sensibile să fie divulgate.

Kievul vrea să accelereze dezvoltarea sistemelor autonome

Fedorov, considerat unul dintre cei mai orientați spre tehnologie membri ai echipei președintelui Volodimir Zelenski, susține că Ucraina are de câștigat din accelerarea dezvoltării acestor modele.

„Suntem gata să lucrăm cu partenerii la analize comune, antrenarea modelelor și crearea unor noi soluții tehnologice”, a spus el, adăugând că Ucraina dorește să crească rolul sistemelor autonome în războiul împotriva Rusiei.

Numit în funcție în luna ianuarie, Fedorov a anunțat încă de atunci că vrea să transforme ministerul apărării într-o instituție mult mai orientată către date și tehnologie.

Războiul intră într-o nouă fază

Autoritățile de la Kiev încearcă în același timp să valorifice experiența acumulată în cel mai mare conflict din Europa după 1945, într-un moment în care războiul intră în al cincilea an, iar Ucraina caută să mențină interesul și sprijinul financiar al aliaților.

Experiența acumulată în lupta cu dronele a început deja să fie exportată. În această săptămână, Ucraina a trimis specialiști în combaterea dronelor în patru state din Orientul Mijlociu, după ce acestea au cerut ajutor pentru interceptarea valurilor de drone Shahed lansate de Iran.

Separat, comandantul suprem al armatei ucrainene, Oleksandr Syrskyi, avertizează că dezvoltarea tehnologiei militare trebuie accelerată.

„Trebuie să creștem ritmul dezvoltării vehiculelor fără pilot eficiente”, a scris acesta pe Telegram, afirmând că războiul „a intrat într-o nouă fază”.

Potrivit lui Syrskyi, armata ucraineană creează deja unități specializate pentru interceptarea dronelor.

„Pentru a contracara dronele de atac ale inamicului, în cadrul unităților forțelor armate ucrainene sunt create plutoane de interceptori de drone”, a precizat comandantul militar.