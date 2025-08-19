Brigada mecanizată 93, o unitate de luptă ucraineană de elită, s-a confruntat recent cu o incursiune rusă în apropierea orașului Pokrovsk, o operațiune care a pus în evidență un asalt rar, în forță, cu arme combinate, la distanță mică, transmite TrenchArt.

Formată din rămășițele unei divizii sovietice, Brigada 93 a jucat un rol cheie în conflictul dintre Rusia și Ucraina. Răspunzând la avansul recent al rușilor, în care infanteria din Armata 51 Combinată a ocolit pozițiile ucrainene, brigada a desfășurat infanterie, tancuri T-64BV cu blindaj suplimentar și roboți tereștri înarmați pentru a elibera satul Vesele.

Asaltul a fost coordonat meticulos, cu sprijin semnificativ din partea dronelor, inclusiv a dronelor de supraveghere, FPV și a dronelor-bombardier „Vampire”. Aceste drone au capturat imagini remarcabile ale forțelor combinate angajate în luptă cu trupele rusești de la distanță foarte mică.

Clipul video arată roboți și tancuri rulând în perechi pe singura stradă care traversează Vesele, deschizând focul asupra infanteriei ruse ascunse în spatele caselor. Această abordare directă și agresivă contrastează puternic cu tactica tipic prudentă a unităților moderne de tancuri și infanterie, care au fost în mare parte forțate să evite luptele de acest gen din cauza amenințării omniprezente a dronelor inamice.

Factori care au contribuit la succesul operațiunii

Succesul operațiunii Brigăzii 93 s-a datorat unei conjuncturi de factori care i-au conferit un avantaj decisiv. În primul rând, infanteria rusă a avansat rapid și pe jos, lăsând în urmă vehiculele de sprijin și aprovizionare.

Așa cum a remarcat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, soldații s-au deplasat „doar cu armele în mâini”, nepregătiți să contracareze un atac mecanizat. În plus, forțele ruse nu au avut timp să se organizeze corespunzător, așa cum a observat grupul de analiză Deep State, ceea ce înseamnă că nu au beneficiat de sprijinul activ al propriilor echipaje de drone și artilerie.

Acest lucru a permis întăririlor ucrainene, bine sprijinite și coordonate, să continue atacul în mod eficient, fără ca tancurile și roboții lor să fie împiedicați să se apropie și să angajeze direct inamicul.

În urma contraatacului ucrainean, mii de ruși au fost uciși (900 de soldați potrivit bilanțului din 18 august) și răniți.