VIDEO Cum a devenit shotgun-ul, popular în filme, o armă vitală pe frontul din Ucraina / Momentul spectaculos când un militar distruge o dronă FPV rusească cu o astfel de armă

Shotgun-ul, o armă populară în filmele de acțiune sau cele polițiste, a devenit vital pentru militarii de pe frontul ucrainean, deoarece este foarte eficient în distrugerea dronelor FPV.

Un clip video recent, circulat pe rețelele de socializare, arată cum un militar ucrainean distruge, în regiunea Harkov, o dronă rusească ce încerca să lovească vehiculul în care se afla, folosind o astfel de armă.

Popularitatea shotgun-ului în acest conflict este reliefată și de alte incidente. Un colonel nord-coreean ucis în regiunea Kursk avea asupra lui, pe lângă arma de asalt, și o astfel de armă.

Astfel de arme sunt utilizate și de trăgătorii din avioane modificate care vânează drone de atac precum Shahed.

Eficiența shotgun-ului ca armă anti-dronă

Un shotgun este o armă de foc ce lansează o încărcătură de proiectile mici (de obicei alice) dintr-o singură lovitură, spre deosebire de un singur glonț solid. Este eficient la distanțe scurte și medii.

Eficiența sa ca armă anti-dronă derivă din modul în care trage. În loc să necesite o ochire precisă a unui singur glonț pentru a lovi o țintă mică, rapidă și imprevizibilă, precum o dronă, shotgun-ul creează un „nor” de alice cu o dispersie mare. Această dispersie a proiectilelor crește semnificativ probabilitatea de a lovi și dezactiva drona chiar și cu o precizie mai mică a trăgătorului, fiind o soluție practică și relativ ieftină pentru protecția la altitudine joasă.