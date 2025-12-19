Organizația daneză pentru achiziții și logistică (DALO) achiziționează trei radare Lockheed Martin TPY-4 pentru Forțele Aeriene Regale Daneze. Potrivit unui comunicat de presă al companiei americane, noile radare vor sprijini securitatea colectivă a NATO, iar Danemarca are opțiunea de a solicita și un al patrulea radar.

Acest radar de ultimă generație, de tip “solid state” cu matrice fazată, detectează și urmărește ținte aeriene în timp real, iar designul său cu arhitectură deschisă permite integrarea perfectă cu sistemele existente de apărare aeriană și antirachetă.

Lockheed Martin susține că TPY-4 îmbunătățește interoperabilitatea între Danemarca, partenerii regionali și forțele NATO, ajutând aliații să „mențină un avantaj tehnologic într-un mediu de amenințări în rapidă evoluție”. Proiectate pentru mobilitate, fiabilitate și desfășurare globală, radarele Lockheed Martin sunt utilizate de peste 45 de țări de pe șase continente.