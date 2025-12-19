dark
VIDEO Danemarca va folosi radare de supraveghere aeriană de la Lockheed Martin / Trei radare TPY-4 vor fi livrate, cu opțiunea unui al patrulea

Daniel Simion
19 decembrie 2025
radar-aerian-Lockheed-Martin-TPY-4
Sursa foto: Lockheed Martin
Organizația daneză pentru achiziții și logistică (DALO) achiziționează trei radare Lockheed Martin TPY-4 pentru Forțele Aeriene Regale Daneze. Potrivit unui comunicat de presă al companiei americane, noile radare vor sprijini securitatea colectivă a NATO, iar Danemarca are opțiunea de a solicita și un al patrulea radar.

Acest radar de ultimă generație, de tip “solid state” cu matrice fazată, detectează și urmărește ținte aeriene în timp real, iar designul său cu arhitectură deschisă permite integrarea perfectă cu sistemele existente de apărare aeriană și antirachetă.

Lockheed Martin susține că TPY-4 îmbunătățește interoperabilitatea între Danemarca, partenerii regionali și forțele NATO, ajutând aliații să „mențină un avantaj tehnologic într-un mediu de amenințări în rapidă evoluție”. Proiectate pentru mobilitate, fiabilitate și desfășurare globală, radarele Lockheed Martin sunt utilizate de peste 45 de țări de pe șase continente.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

