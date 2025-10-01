VIDEO Lui Donald Trump nu-i place cum arată navele stealth americane: „Sunt o persoană foarte estetică”

Donald Trump s-a folosit de discursul pe care l-a ținut recent în fața a sute de ofițeri de rang înalt americani pentru a vorbi din nou despre aspectul unor nave militare americane. Dacă în trecut liderul de la Casa Albă s-a legat de rugina de pe unele vase, de această dată Trump și-a manifestat dezacordul față de designul navelor stealth.

„Sunt o persoană foarte estetică. Nu-mi plac unele dintre navele pe care le construiți din punct de vedere estetic. Se spune că sunt stealth. Nu sunt stealth. Nu este necesar să ai o navă urâtă pentru a spune că este stealth”, a declarat Trump. În schimb, el a lăudat bombardierele strategice B-2, pe care le consideră „incredibile”.

La începutul anului, secretarul Marinei din administrația Trump a declarat că președintele îi trimitea mesaje în miez de noapte despre nave de război americane ruginite sau aflate în docuri pentru reparații, întrebându-l ce are de gând să facă cu ele.

Donald Trump nu este mulțumit nici de designul navelor convenționale americane. Potrivit unui fost secretar al Apărării, președintele SUA a spus că navele de război americane sunt „urâte” în comparație cu navele rusești.