VIDEO Lui Donald Trump nu-i place cum arată navele stealth americane: „Sunt o persoană foarte estetică”

Andrei Manole
1 octombrie 2025
Donald Trump s-a folosit de discursul pe care l-a ținut recent în fața a sute de ofițeri de rang înalt americani pentru a vorbi din nou despre aspectul unor nave militare americane. Dacă în trecut liderul de la Casa Albă s-a legat de rugina de pe unele vase, de această dată Trump și-a manifestat dezacordul față de designul navelor stealth.

„Sunt o persoană foarte estetică. Nu-mi plac unele dintre navele pe care le construiți din punct de vedere estetic. Se spune că sunt stealth. Nu sunt stealth. Nu este necesar să ai o navă urâtă pentru a spune că este stealth”, a declarat Trump. În schimb, el a lăudat bombardierele strategice B-2, pe care le consideră „incredibile”.

La începutul anului, secretarul Marinei din administrația Trump a declarat că președintele îi trimitea mesaje în miez de noapte despre nave de război americane ruginite sau aflate în docuri pentru reparații, întrebându-l ce are de gând să facă cu ele.

Donald Trump nu este mulțumit nici de designul navelor convenționale americane. Potrivit unui fost secretar al Apărării, președintele SUA a spus că navele de război americane sunt „urâte” în comparație cu navele rusești.

  • Andrei Manole este un jurnalist român specializat în tehnologie și apărare, cu articole publicate pe TechRider.ro. Analizează subiecte precum vehicule electrice, drone, securitate cibernetică și tehnică militară, combinând informații actuale cu perspective tehnice și geopolitice clare.

