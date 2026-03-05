Israelul a anunțat că un avion de vânătoare F-35I „Adir” a doborât un avion iranian Yak-130 deasupra Teheranului, marcând astfel prima victorie aeriană a unui avion stealth cu echipaj uman împotriva altui avion cu echipaj uman din istorie, relatează Business Insider.

Anunțul a fost făcut de armata israeliană, care a subliniat că acest incident reprezintă, de asemenea, prima victorie aeriană a avioanelor israeliene împotriva unei ținte cu echipaj uman după mai bine de 40 de ani.

Avionul doborât, Yakovlev Yak-130, este un aparat subsonic ușor, cu două locuri, utilizat în principal pentru antrenament, dar capabil și de misiuni de luptă ușoare. Conform NATO, acesta poartă denumirea de cod „Mitten”. Modelul a fost construit în Rusia, intrând în serviciu în 2010, și a fost livrat și Iranului, făcând parte dintr-o flotă de câteva sute de avioane de acest tip.

F-35 Lightning II, dezvoltat de Lockheed Martin, a intrat în serviciu în 2015 și este operat de aproximativ 12 țări. Israelul utilizează propria versiune, denumită F-35I „Adir”, adaptată cu sisteme de comunicații și arme locale.

Până acum, F-35 a fost implicat în intercepții de rachete și drone în Orientul Mijlociu, dar nu a doborât niciodată un avion cu echipaj uman. Această victorie marchează astfel un punct de reper pentru avioanele stealth, demonstrând capabilitatea lor de a domina un combat aerian real.

BREAKING: Israel releases a video from the first case in history of an F-35 shooting down a manned fighter aircraft by in combat. An Israeli Air Force F-35I “Adir” shot down an Iranian Air Force YAK-130 (a Russian-made combat light attack jet) over Tehran pic.twitter.com/aTvCLfjNAJ — Visegrád 24 (@visegrad24) March 5, 2026

Contextul operațiunilor militare

De la începutul operațiunilor militare israeliene din 1 martie, avioanele F-35 au bombardat ținte în Iran, vizând sisteme de apărare aeriană, lansatoare de rachete și instalații militare.

Conform relatărilor din presa internațională, peste o mie de persoane au fost ucise, inclusiv militari și oficiali guvernamentali, precum și liderul suprem iranian Ayatollah Khamenei.

Avioanele F-35 israeliene operează alături de F-35 americane și britanice în regiune. Ministerul Apărării britanic a confirmat că avioanele sale F-35 au doborât drone în spațiul aerian al Iordaniei, marcând prima lor acțiune ofensivă reală.

Rolul F-35 în operațiunile SUA și aliaților

Avioanele F-35 americane fac parte dintr-un complex de forțe care include:

Avioane stealth suplimentare

Avioane de atac electronic

Avioane de supraveghere și recunoaștere

Avioane de transport și realimentare în zbor

Bombardiere strategice

Comandamentul Central al SUA a anunțat că de la începutul atacurilor s-au lovit peste 1.700 de ținte în Iran, incluzând:

Centre de comandă și control

Sisteme de apărare aeriană și baze de rachete balistice

Infrastructură navală și centre de comunicații

Victorie cu semnificație strategică

Această victorie aeriană este considerată o demonstrație clară a avantajului tehnologic oferit de aeronavele stealth moderne. F-35 combină următoarele elemente strategice:

Radar de detectare redus , dificil de identificat de sistemele tradiționale

, dificil de identificat de sistemele tradiționale Aerodinamică avansată și senzori integrați : permit identificarea și angajarea țintelor la distanță

: permit identificarea și angajarea țintelor la distanță Capacități multi-rol: de la atacuri aer-sol la superioritate aeriană

Analiștii militari consideră că acest incident ar putea schimba dinamica conflictului aerian în Orientul Mijlociu, consolidând rolul avioanelor stealth în operațiunile de supraveghere și luptă aeriană modernă.