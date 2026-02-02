Forțele ucrainene susțin că au neutralizat cel puțin doi soldați ruși care purtau un nou tip de camuflaj de iarnă, botezat ironic „Pinguin”. Potrivit relatărilor apărute la finalul lunii ianuarie, echipamentul, aflat în fază de testare, nu doar că nu i-a protejat pe militari, ci i-a transformat în ținte ușor de identificat pe câmpul de luptă.

Primele informații despre acest nou costum de camuflaj au fost făcute publice în data de 29 ianuarie. Brigada 120 Apărare Teritorială a Forțelor Armate ale Ucrainei a identificat militari ruși care purtau echipamentul experimental și a publicat imagini video care arată cum aceștia au fost loviți cu ajutorul dronelor.

Armata rusă testează noul camuflaj direct în condiții reale de luptă

Din datele disponibile, reiese că armata rusă testează noul camuflaj direct în condiții reale de luptă. Însă rezultatele par departe de a fi cele scontate. Din imaginile difuzate de partea ucraineană, costumul „Pinguin” este extrem de voluminos, predominant alb, presărat cu pete negre și prevăzut cu o glugă neobișnuită, alungită, care amintește vag de un cioc. Silueta generală evocă, cel puțin la prima vedere, forma unui pinguin, de unde și porecla atribuită de militarii ucraineni.

Ideea din spatele acestui tip de camuflaj nu este, în principiu, nouă. La fel ca alte costume specializate, inclusiv cele folosite de lunetiști, scopul este ascunderea siluetei umane în spații deschise, în special în zone acoperite de zăpadă. Teoretic, un astfel de echipament ar trebui să reducă vizibilitatea și să ajute pe cel care îl poartă să se confunde cu mediul înconjurător.

Războiul modern nu mai seamănă cu scenariile pentru care au fost concepute astfel de camuflaje

Problema este că războiul modern, așa cum se desfășoară în Ucraina, nu mai seamănă deloc cu scenariile pentru care au fost concepute multe dintre aceste soluții de camuflaj. Forțele ucrainene dispun de un arsenal tehnologic sofisticat, care include drone FPV (first-person view), camere termice și sisteme de detecție a mișcării, capabile să identifice ținte nu doar pe baza culorii sau a formei, ci și a semnăturii termice și a comportamentului în teren.

În acest context, camuflajul „Pinguin” pare să eșueze exact acolo unde ar fi trebuit să exceleze. Deși volumul costumului ar putea deruta ochiul uman de la mare distanță, în spații deschise precum câmpurile acoperite de zăpadă, orice element care iese din tipar devine rapid vizibil. Mai ales atunci când se mișcă.

Mișcarea este, se pare, una dintre marile probleme ale acestui echipament

Din imaginile disponibile reiese că soldații care îl poartă sunt constrânși să adopte un mers greoi, legănat, pentru a-și păstra echilibrul. Costumul pare dificil de manevrat, ți pare că forțează purtătorii să facă mișcări exagerate și stângace. Acest lucru nu doar că le reduce mobilitatea, dar îi face și mult mai previzibili, o vulnerabilitate majoră pe un câmp de luptă supravegheat constant de drone.

În loc să-i ajute să se ascundă, noile costume par să atragă atenția asupra lor. Iar pentru operatorii de drone FPV, acest lucru îi transformă în ținte ideale.

Camuflajul „Pinguin” pare să fie doar cel mai recent exemplu al unei practici recurente a armatei ruse, anume testarea de echipamente noi direct pe front, fără perioade îndelungate de evaluare sau rafinare. În mai multe cazuri documentate, soldații, inclusiv recruți, par să fi fost folosiți drept subiecți de testare în condiții reale de luptă pentru sisteme experimentale.

Rămâne de văzut dacă armata rusă va continua testarea acestui tip de camuflaj

De altfel, acesta nu este primul echipament neobișnuit observat pe front. Potrivit United24 Media, trupele ucrainene au semnalat anterior apariția unor soldați ruși echipați cu un fel de „capsulă” individuală, un costum sau adăpost portabil pentru o singură persoană. La fel ca în cazul camuflajului „Pinguin”, aceste soluții s-au dovedit ineficiente în fața realităților unui război dominat de drone și senzori.

Nu există date care să confirme dacă dacă armata rusă va continua testarea acestui tip de camuflaj sau dacă proiectul va fi abandonat.