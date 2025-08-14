Cad componente din aeronavele americane: O dronă MQ-9 Reaper de 13 milioane de dolari s-a prăbușit după ce i s-a desprins elicea / Recent, un F-15 a aterizat fără o roată

O dronă militară americană MQ-9 Reaper, în valoare de peste 13 milioane de dolari, s-a prăbușit în Marea Mediterană în decembrie 2024, după ce o defecțiune mecanică a provocat desprinderea elicei, transmite Business Insider. Informația apare după ce recent un avion F-15E Strike Eagle american a aterizat fără o roată, după ce componenta s-a desprins în zbor.

O anchetă recentă a Forțelor Aeriene ale SUA a constatat că, în cazul dronei, „cauza accidentului a fost o defecțiune a ansamblului de cuplare canelată”, care a dus la o „pierdere irecuperabilă a forței de propulsie”. Deși cauza exactă a defectării piesei rămâne neclară, deoarece drona nu a fost recuperată din mare, producătorul, General Atomics, a sugerat că „inelul de fixare spiralat”, o piesă cu „antecedente de uzură excesivă și defectare”, ar fi cel mai probabil vinovat.

Incidentul și consecințele sale

Aeronava pilotată de la distanță, aparținând Escadrilei 432, se afla în misiune când cuplul motorului a scăzut la zero în decurs de o secundă, ducând la pierderea vitezei și la o coborâre necomandată. Operatorii dronei au petrecut 16 minute încercând să recâștige controlul înainte de a realiza că sistemul de propulsie era avariat și de a decide să prăbușească intenționat aeronava în apă. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale.

Acest incident se adaugă unei serii de accidente ale MQ-9 Reaper, principala dronă a armatei americane pentru misiuni de luptă și recunoaștere. Aeronava a suferit o serie de incidente care au provocat pagube în ultimii ani, pe lângă faptul că modelul a fost doborât de adversari precum rebelii Houthi susținuți de Iran.