Cea mai ietină și eficientă armă anti-dronă devine realitate / Laserul australian „Apollo” poate distruge 50 de drone pe minut la prețul electricității consumate

Compania australiană de tehnologie Electro Optic Systems (EOS) a dezvăluit oficial noua sa armă laser, denumită „Apollo”, înainte de prezentarea la expoziția Defence and Security Equipment International (DSEI) de la Londra, ce va avea loc între 9 și 12 septembrie, a anunțat Interesting Engineering.

Laserul care „topește” dronele la cost minim

Apollo este ajustabil până la 150 kW și este destinat combaterii sistemelor aeriene fără pilot (UAS), în special a dronelor de mici dimensiuni folosite pentru misiuni de supraveghere și atac.

Conform EOS, sistemul poate distruge între 20 și 50 de drone pe minut. Datorită vitezei mari de redirecționare a fasciculului, mai puțin de 1,5 secunde pentru o deplasare de 60 de grade, și alimentării continue, Apollo poate efectua un număr nelimitat de angajamente atunci când este conectat la o sursă de energie externă.

Chiar și izolat, sistemul poate executa peste 200 de „lovituri”. EOS subliniază eficiența economică a armelor laser comparativ cu rachetele tradiționale. Practic, un foc cu laser costă doar energia consumată, în timp ce o rachetă antidronă poate ajunge la sute de mii de dolari.

„Atacul cu roiuri de drone este una dintre cele mai periculoase evoluții în conflictele moderne. Pentru fiecare milion de dolari cheltuit de agresor, apărătorii cheltuiesc de până la 50 de ori mai mult pentru a se proteja. Laserul schimbă complet ecuația: apărătorul poate reacționa rapid, eficient și ieftin”, a transmis EOS.

De la „laserul pentru dezorientarea senzorilor” la fasciculul de energie mare

Anterior, EOS a dezvoltat așa-numitele „lasere pentru dezorientarea senzorilor” (laser dazzlers), sisteme neletale care perturbă senzorii optic ai dronelor, fără a le distruge fizic. Apollo reprezintă următorul pas, fiind capabil să înfrunte dronele de tip Grup 1–3, adică cele mai frecvent întâlnite și cu cel mai mare potențial de amenințare pentru forțele militare și infrastructura critică.

Laserul poate, de asemenea, să dezactiveze senzorii dronelor mai mari aflate la distanțe de până la 15 km, și poate perturba coordonarea roiurilor. De asemenea, poate întrerupe transmisia datelor către munițiile capabile să se mențină în zbor.

Apollo oferă acoperire completă de 360 de grade, inclusiv pentru angajamente verticale, cu rază de acțiune între 50 de metri și 3 kilometri pentru distrugere efectivă, și până la 15 kilometri pentru orbirea senzorilor. Sistemul poate funcționa independent sau integrat într-un sistem mai larg, alături de interceptori kinetici sau alte arme.

O tehnologie inovatoare

CEO-ul EOS, dr. Andreas Schwer, a declarat că Apollo răspunde unei nevoi operaționale urgente, pe măsură ce războiul cu drone se extinde la nivel global.

„Armele laser cu energie mare trec de la teorie la necesitate. Există un interes internațional puternic pentru aceste sisteme și va deveni clar că vor juca un rol central în apărarea împotriva dronelor. Apollo este liber de restricții ITAR, complet controlat de EOS și pregătit să fie adoptat, localizat și întreținut de parteneri internaționali”, a explicat Schwer.

EOS consideră Apollo o tehnologie inovatoare, care oferă o soluție militară accesibilă pentru protejarea infrastructurii, a forțelor și a populației împotriva atacurilor masive cu drone. Comanda NATO din august a reprezentat prima vânzare internațională a unui laser de 100 kW, fapt ce demonstrează că tehnologiile cu energie directă încep să fie utilizate efectiv.

La DSEI, Apollo va fi prezentat ca parte a Team Defence Australia, pentru a atrage noi parteneri internaționali. Compania consideră că astfel de sisteme vor constitui coloana vertebrală a apărării aeriene viitoare, mai ales împotriva tacticilor cu roiuri de drone.

„Dronele au schimbat fundamental modul de a face război. Apollo a fost conceput de la zero pentru a contracara aceste amenințări cu viteza luminii. Modul în care vom folosi această tehnologie va fi decisiv”, a concluzionat EOS.