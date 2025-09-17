Forțele ucrainene au anunțat oficial că dispun de drone interceptoare capabile să neutralizeze dronele rusești Shahed de ultimă generație

Forțele ucrainene au anunțat oficial că dispun de drone interceptoare capabile să neutralizeze dronele rusești Shahed echipate cu motoare cu jet, un progres important în războiul tehnologic aerian purtat cu Rusia. Declarația a fost făcută de Pavlo Palisa, adjunctul șefului Biroului Președintelui, citat de site-ul ucrainean Defense Express.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit oficialului ucrainean, eficiența dronelor interceptoare variază în funcție de tipul de dronă inamică, abilitățile echipelor care le operează și condițiile meteo. Ucraina construiește un sistem de apărare aeriană stratificat, cu desfășurarea interceptorilor la diferite altitudini și raze de acțiune, pentru a putea face față tuturor tipurilor de amenințări aeriene masive venite din partea Rusiei.

Dronele Shahed (Geran) modernizate cu motoare cu jet au devenit mai rapide și mai greu de doborât

În ultimele luni, dronele Shahed modernizate cu motoare cu jet au devenit mai rapide și mai greu de doborât. Pavlo Palisa subliniază că forțele ucrainene au mijloacele necesare pentru a răspunde acestei provocări: „Avem drone interceptoare capabile să lupte cu Shahed. Inamicul evoluează, iar noi nu stăm pe loc. Nu avem altă opțiune”.

Strategia Ucrainei a adus deja rezultate semnificative. Brigada Separată 414 a raportat doborârea dronei Orion, una dintre cele mai avansate UAV-uri rusești de atac și recunoaștere la mare altitudine, evaluată la peste 5 milioane de dolari.

O lovitură tactică, financiară și tehnologică pentru Moscova

Distrugerea acestei drone reprezintă o lovitură tactică, financiară și tehnologică pentru Moscova, fiecare unitate necesitând ani de dezvoltare și componente costisitoare, multe dintre ele afectate de sancțiuni internaționale.