dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Forțele ucrainene au anunțat oficial că dispun de drone interceptoare capabile să neutralizeze dronele rusești Shahed de ultimă generație

George Radu
17 septembrie 2025
Fabrică rusească de drone Shahed/Geran
Fabrică de drone Shahed: Credit foto: east2west news / WillWest News / Profimedia
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Forțele ucrainene au anunțat oficial că dispun de drone interceptoare capabile să neutralizeze dronele rusești Shahed echipate cu motoare cu jet, un progres important în războiul tehnologic aerian purtat cu Rusia. Declarația a fost făcută de Pavlo Palisa, adjunctul șefului Biroului Președintelui, citat de site-ul ucrainean Defense Express.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Potrivit oficialului ucrainean, eficiența dronelor interceptoare variază în funcție de tipul de dronă inamică, abilitățile echipelor care le operează și condițiile meteo. Ucraina construiește un sistem de apărare aeriană stratificat, cu desfășurarea interceptorilor la diferite altitudini și raze de acțiune, pentru a putea face față tuturor tipurilor de amenințări aeriene masive venite din partea Rusiei.

Dronele Shahed (Geran) modernizate cu motoare cu jet au devenit mai rapide și mai greu de doborât

În ultimele luni, dronele Shahed modernizate cu motoare cu jet au devenit mai rapide și mai greu de doborât. Pavlo Palisa subliniază că forțele ucrainene au mijloacele necesare pentru a răspunde acestei provocări: „Avem drone interceptoare capabile să lupte cu Shahed. Inamicul evoluează, iar noi nu stăm pe loc. Nu avem altă opțiune”.

Strategia Ucrainei a adus deja rezultate semnificative. Brigada Separată 414 a raportat doborârea dronei Orion, una dintre cele mai avansate UAV-uri rusești de atac și recunoaștere la mare altitudine, evaluată la peste 5 milioane de dolari.

O lovitură tactică, financiară și tehnologică pentru Moscova

Distrugerea acestei drone reprezintă o lovitură tactică, financiară și tehnologică pentru Moscova, fiecare unitate necesitând ani de dezvoltare și componente costisitoare, multe dintre ele afectate de sancțiuni internaționale.

  • George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...