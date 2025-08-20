Haos pe cerul Ucrainei / Cu prea multe drone în aer și cu un număr limitat de frecvențe radio, soldații ucraineni ajung să își distrugă propriile drone

Războiul din Ucraina este primul conflict din istorie în care dronele au ajuns să joace un rol central pe câmpul de luptă. Dar numărul uriaș de aparate zburătoare transformă spațiul aerian de deasupra frontului într-un haos tehnologic, unde prieten și dușman devin greu de deosebit.

Potrivit unei anchete Business Insider, soldații ucraineni își bruiază uneori propriile drone în timp ce încearcă să le doboare pe cele rusești. Motivul? Atât Ucraina, cât și Rusia folosesc frecvențe radio similare pentru dronele de recunoaștere și de atac.

Dronele Ucrainei folosesc aceleași frecvențe ca și dronele rusești

Dimko Zhluktenko, operator de drone în cadrul Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei, cu experiență atât în drone de atac, cât și în cele de recunoaștere, a declarat pentru Business Insider că unitatea sa a fost recent victima unui „foc prietenesc” electronic, adică a bruiajului propriu.

El a explicat că acest lucru se întâmplă adesea cu dronele mari de recunoaștere, pe care le folosesc ambele părți, pentru că multe dintre dronele Ucrainei „folosesc aceleași frecvențe ca și dronele inamicului”. Este cazul, de pildă, al dronelor rusești Zala și al dronelor ucrainene Shark. „Când războiul electronic prietenesc încearcă să bruieze Zala, bruiază și Shark”, a spus Zhluktenko.

Dronele Shark, dezvoltate de compania ucraineană Ukrspecsystems, sunt folosite pentru identificarea țintelor, cum ar fi convoaie de artilerie rusești, care sunt apoi distruse de alte arme. Rusia, la rândul său, folosește Zala pentru a repera ținte ucrainene și a ataca tancuri sau piese de artilerie.

Zeci de drone pe doar un kilometru de front

Pe segmente scurte ale frontului pot fi în aer, simultan, zeci de drone. Zhluktenko afirmă că, pe o fâșie de un kilometru, pot fi chiar 60 de aparate, iar pe un sector de trei-cinci kilometri sunt adesea prezente mai multe drone rusești mari de recunoaștere. În asemenea condiții, identificarea rapidă a fiecărei drone devine aproape imposibilă.

Confuzia îi împinge uneori pe soldații de infanterie să bruieze tot ce prind. „Ei apasă pe toate frecvențele pentru că le este frică”, povestește Zhluktenko. Un alt operator ucrainean a confirmat pentru aceeași publicație că, din teamă, militarii trag uneori în orice dronă zboară deasupra lor.

Riscul de confuzie pe câmpul de luptă este major

Pe măsură ce armatele occidentale se uită la integrarea dronelor mici în structurile lor, experiența Ucrainei arată că riscul de confuzie pe câmpul de luptă este major. Filmări de luptă arată soldați întrebându-se disperat dacă drona de deasupra este a lor sau a inamicului. Cum unele lansează grenade sau se prăbușesc în explozii, soldații au uneori doar câteva secunde pentru a decide.

Utilizarea dronelor este mai intensă în acest război decât în orice alt conflict din istorie. Pe lângă dronele mari de recunoaștere, apar în număr tot mai mare drone mici de atac și aparate dotate cu arme precum arme de foc sau grenade. Aceste sisteme sunt folosite pentru atac, colectare de informații și dirijarea altor arme sau trupe.

Volumul uriaș de drone a generat situații neobișnuite pe câmpul de luptă

Pentru Ucraina, dronele reprezintă un atu într-un război în care se confruntă cu o armată rusă mult mai numeroasă și în condițiile în care suferă de lipsa armelor occidentale. Dronele sunt produse pe scară largă în țară, de la companii mari până la mici ateliere improvizate.

Ele fac parte dintr-o industrie de apărare tot mai robustă, care include și rachete, sisteme antiaeriene și roboți terestri. Ucraina afirmă că a produs 2,2 milioane de drone anul trecut și își propune să atingă patru milioane în acest an. Rusia, la rândul ei, investește masiv în producție și folosește dronele atât pe front, cât și în atacurile asupra orașelor ucrainene, adesea în combinație cu rachete.

Un exemplu despre cum poate arăta un război al viitorului

Volumul uriaș de drone a generat situații neobișnuite pe câmpul de luptă, precum bruiajul în panică. De asemenea, au existat cazuri în care operatorii au putut vedea accidental fluxul video al dronelor inamice, ceea ce le-a oferit, fără intenție, informații despre activitățile adversarului. Cu atât de multe drone și un număr limitat de frecvențe de operare, aceste „suprapuneri” apar fără ca cineva să le provoace intenționat.

Fără un echivalent al unui război de acest tip, practic, atât trupele ucrainene, cât și cele rusești învață din mers să gestioneze aceste probleme, iar lecțiile acestui conflict ar putea modela modul în care vor arăta războaiele viitorului.