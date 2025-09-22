Lockheed Martin dezvăluie drona americană Vectis, destinată războiului modern

Într-o mișcare strategică menită să contracareze ascensiunea competitorilor, gigantul american al apărării, Lockheed Martin, a dezvăluit public un prototip de dronă de luptă ultra-avansată, numită Vectis. Aeronava este concepută pentru a opera în cele mai periculoase zone de conflict, și integrează tehnologii de ultimă generație într-o platformă modulară, „extrem de capabilă și accesibilă”, se arată într-un comunicat de presă emis de compania americană.

Conform datelor făcute publice, Vectis este o aeronavă multirol, proiectată de divizia de inovație a companiei, Skunk Works, care a integrat decenii de experiență în tehnologia stealth. Designul, care rămâne în mare parte secret, sugerează o formă fără coadă, optimizată pentru a fi invizibilă pe radar, inspirată de avioane legendare precum F-117 și F-22.

Proiectată pentru războiul modern

Unul dintre cele mai importante avantaje ale Vectis este arhitectura sa complet deschisă, o tendință adoptată de Departamentul Apărării al SUA. Aceasta permite reconfigurarea rapidă a echipamentelor și integrarea sistemelor de la diverși producători. Drona este interoperabilă cu standardele de control existente, asigurând o integrare perfectă cu sistemele de comandă și control actuale și viitoare ale forțelor armate.

Capacitățile operaționale ale dronei sunt impresionante și includ:

Lovituri de precizie

Război electronic

Supraveghere și țintire

Operațiuni aeriene ofensive și defensive

Vectis este optimizată și pentru misiuni în echipă cu avioane pilotate, cum ar fi F-35, dar și cu viitoarele aeronave de luptă de generație a șasea. Autonomia sa este adaptată pentru teatre de operațiuni strategice, inclusiv cele din regiunile Asia-Pacific (INDOPACOM) și Orientul Mijlociu (CENTCOM).

Un pariu pe inovație și costuri reduse

Prin dezvăluirea publică a Vectis, Lockheed Martin răspunde direct programelor concurente, precum YFQ-42 și YFQ-44. Compania a ales o abordare autofinanțată, arătând că are încredere în capacitatea sa de a oferi o alternativă mai avansată tehnologic.

Utilizarea ingineriei digitale și a proceselor avansate de fabricație permit reducerea costurilor și accelerarea producției, respectând astfel obiectivele de accesibilitate impuse de Forțele Aeriene ale SUA. Lockheed Martin susține că acest echilibru între tehnologiile de supraviețuire și controlul costurilor va permite o producție la scară largă și o relevanță globală a dronei.

Deși detaliile despre motor sunt ținute secrete, analiștii anticipează că Vectis va fi propulsată de un motor capabil să susțină misiuni de lungă durată.