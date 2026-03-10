O echipă de studenți la inginerie de la University of Southampton susține că a realizat o premieră tehnologică: primul sistem de tip „cutie neagră” pentru drone bazat pe tehnologia blockchain.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Sistemul permite unei drone autonome să înregistreze, chiar în timpul zborului, date esențiale despre funcționare și despre senzorii de bord direct într-un blockchain. Rezultatul este o arhivă digitală sigură și rezistentă la manipulare a activităților dronei.

Dincolo de o simplă demonstrație tehnologică, experimentul sugerează și o posibilă direcție pentru viitorul sistemelor autonome: mașini inteligente care nu doar operează independent, ci pot și demonstra exact ce au făcut și când.

O „cutie neagră” pentru drone autonome

În principiu, sistemul funcționează similar cu înregistratoarele de date de zbor folosite în aviație. Drona colectează în mod continuu informații despre performanță, parametrii de zbor și datele generate de senzori.

Diferența apare la modul de stocare. În locul unei baze de date centralizate, informațiile sunt distribuite într-un registru digital descentralizat, bazat pe blockchain. În acest fel, modificarea sau manipularea datelor devine mult mai dificilă.

Pentru sistemele autonome — care încep să fie folosite tot mai des în industrie, logistică sau infrastructură — acest tip de transparență ar putea deveni esențial, mai ales atunci când dispozitivele funcționează fără supraveghere directă.

„Testul a fost un succes uriaș”, a declarat Yi Cherng Tan, student la inginerie și liderul echipei implicate în proiect. „A fost extraordinar să lucrăm cu parteneri din industrie precum Minima la tehnologii de ultimă generație care ar putea avea un rol major în modul în care vor evolua internetul lucrurilor și alte tehnologii de generație următoare.”

Testul de zbor și provocările tehnice

Proiectul a fost realizat de un grup de studenți la inginerie în colaborare cu parteneri industriali și cercetători specializați în tehnologii de rețea și în domeniul semiconductorilor, potrivit InterestingEngineering.

În timpul unei demonstrații de zbor, drona a reușit să transmită și să înregistreze în timp real datele operaționale pe blockchain.

Pentru echipă, acesta a fost momentul decisiv al experimentului. Dronele operează în condiții tehnice destul de dificile: vibrații constante, mișcare continuă, alimentare limitată cu energie și semnale de comunicație care pot fluctua.

Cu toate acestea, sistemul de verificare a continuat să funcționeze pe toată durata zborului.

Practic, testul a arătat că tehnologia blockchain poate funcționa și pe hardware-ul compact și cu consum redus de energie al vehiculelor aeriene autonome.

Tehnologia din spatele sistemului

La baza sistemului se află un protocol blockchain compact dezvoltat de compania tehnologică Minima.

Particularitatea sa este că fiecare dispozitiv din rețea poate rula un nod complet al blockchainului. Astfel, fiecare unitate este capabilă să stocheze și să verifice independent datele.

Informațiile rămân salvate local pe fiecare dispozitiv, dar pot fi validate de toți participanții din rețea. Acest mecanism face ca modificarea sau ștergerea înregistrărilor fără a fi detectate să devină extrem de dificilă.

În același timp, structura descentralizată elimină necesitatea utilizării serverelor cloud sau a bazelor de date centralizate, care sunt frecvent folosite în sistemele tradiționale de monitorizare.

Blockchain integrat direct în hardware

Un alt progres important al proiectului a fost rularea blockchainului direct într-un microprocesor de tip system-on-chip, nu doar prin software extern.

Potrivit cercetătorilor, această integrare a îmbunătățit semnificativ performanța și eficiența sistemului. Mutarea proceselor blockchain mai aproape de nivelul hardware a dus la creșteri de performanță de până la 500 de ori și la îmbunătățiri ale eficienței energetice de până la 10.000% comparativ cu implementările convenționale.

Pentru dispozitive precum dronele — unde resursele de calcul și energia sunt limitate — astfel de diferențe pot fi decisive.

„Acest proiect arată că verificarea de încredere poate fi mutată de pe servere îndepărtate direct în hardware-ul mașinilor autonome”, a declarat Dr. Ivan Ling, coordonatorul proiectului la University of Southampton.

„Pe măsură ce sistemele inteligente devin tot mai comune în mediul public și industrial, capacitatea de a demonstra independent ce a făcut o mașină va deveni esențială pentru siguranță și pentru încrederea publicului.”

Până acum, majoritatea sistemelor de monitorizare s-au bazat pe servere cloud sau baze de date centralizate pentru a înregistra activitatea dispozitivelor.

Noua abordare propune însă un model diferit: verificarea directă la nivelul dispozitivului.

„Faptul că sistemul funcționează fiabil în condiții de alimentare limitată și conectivitate variabilă arată că verificarea distribuită poate funcționa în medii autonome reale”, a declarat Paddy Cerri, Chief Architect la Minima.

„Acest lucru deschide calea pentru integrarea verificării securizate în următoarea generație de dispozitive conectate.”