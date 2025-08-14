O nouă dronă ucraineană de 2.500 de dolari doboară Shahed-uri iraniene cu viteza unui tren de mare viteză

O dronă interceptor ucraineană de 2.500 de dolari, creată pentru a distruge dronele Shahed fabricate în Iran, a fost înregistrată zburând cu o viteză impresionantă, comparabilă cu cea a unui tren de mare viteză, anunță BusinessInsider.

Compania ucraineană Wild Hornets a anunțat că drona sa Sting a atins 315 km/h în zbor stabil, ceea ce o face una dintre cele mai rapide drone de luptă cu vizualizare FPV de pe piață. Luni, startup-ul a publicat un videoclip cu Sting care zboare peste câmpuri deschise, iar contorul de viteză al dronei confirmă atingerea acestei performanțe.

Una dintre cele mai rapide drone de luptă cu vizualizare FPV de pe piață

Industria ucraineană de drone a lucrat luni de zile pentru a împinge limitele interceptoarelor FPV. Unitățile ucrainene folosesc tot mai des aceste drone low-cost ca soluție împotriva Shahed-urilor, care reprezintă o amenințare majoră pe câmpul de luptă. Rusia, producător local al Shahed-urilor, le lansează în valuri împreună cu rachete balistice pentru a copleși apărarea aeriană a Ucrainei.

Noile tactici rusești, care permit Shahed-urilor să zboare mai sus și mai rapid, fac dificilă interceptarea lor de către echipajele de mitraliere ucrainene. De aceea, viteza dronelor interceptoare este crucială: Shahed-136, cea mai folosită dronă explozivă în atacurile rusești, zboară cu aproximativ 185 km/h.

Sting a fost conceput pentru a depăși 160 km/h încă de la lansarea sa

Sting a fost conceput pentru a depăși 160 km/h încă de la lansarea sa în toamna anului 2024, dar recentele teste arată că poate aproape să dubleze această viteză. Wild Hornets a precizat că un interceptor costă 2.500 de dolari și că piloții ucraineni au folosit Sting pentru a distruge aproximativ 100 de Shahed-uri.

Deși aceste rezultate reprezintă doar o mică parte din valurile masive de drone rusești (în iulie, Rusia a lansat peste 6.000 de Shahed-uri), Ucraina speră ca interceptoarele să reducă semnificativ pierderile. Președintele Volodimir Zelenski a anunțat un obiectiv ambițios: construirea a 1.000 de drone interceptoare zilnic.

Rusia continuă să-și dezvolte propria tehnologie de drone

Forțele ucrainene raportează că reușesc să doboare sau să dezactiveze între 86% și 89% din Shahed-urile rusești, însă câteva sute trec totuși lunar. În mai, rata de interceptare a fost de 82%.

Între timp, Rusia continuă să-și dezvolte propria tehnologie de drone, și testează deja versiuni cu propulsie cu jet ale Shahed-urilor, capabile să atingă viteze de până la 805 km/h, potrivit rapoartelor recente.