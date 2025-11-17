Rusia creează o nouă ramură militară dedicată războiului cu drone, la ordinul lui Putin / Aflată la granița războiului ruso-ucrainean, România nu are încă o unitate mare specializată în UAV-uri

Rusia a înființat o nouă ramură militară, Forțele Sistemelor Fără Pilot (USF), pentru a centraliza producția, operarea și testarea sistemelor aeriene, terestre și de suprafață fără pilot, oglindind o inițiativă cu un nume similar din Ucraina, transmite The War Zone. Această mișcare vine în contextul în care ambele părți, angrenate în cel mai saturat conflict cu drone din istorie, se străduiesc să eficientizeze operațiunile pentru a utiliza mai bine resursele pe care le au și pentru a rămâne în fruntea ciclului nesfârșit de dezvoltare tehnologică. Deși se află la granița războiului ruso-ucrainean, România nu are o unitate militară de dimensiuni mai mari specializată în drone.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit locotenent-colonelului Serghei Iștuganov, adjunctul șefului USF, ramura înregistrează deja succese, menționând modul în care dronele rusești au oferit Moscovei avantajul în apropierea Pokrovskului. „Ați observat ce reclamă cel mai mult inamicul când este înconjurat în aglomerarea Pokrovsk-Mîrnohrad? Exact – dronele!”, a afirmat el.

Dincolo de luptă, USF se concentrează în mare măsură pe războiul electronic (EW), unde contramăsurile durează adesea doar câteva săptămâni sau mai puțin înainte de a înceta să mai funcționeze, potrivit lui Iștuganov. El a detaliat procesul constant și adaptativ: „Inamicul se joacă cu frecvențele; noi reconfigurăm sistemele noastre de război electronic. Inamicul începe să ne suprime cu războiul electronic; noi trecem la alte frecvențe”.

USF, înființată din ordinul președintelui Putin, își propune să abordeze probleme importante anterioare, inclusiv aprovizionarea inconsistentă și desfășurarea deficitară a operatorilor calificați. Un observator militar rus a remarcat că „operatorii de drone nu ar trebui trimiși ca trupe de asalt, așa cum fac unii comandanți… În caz contrar, întregul proces își pierde sensul.”

Oficialii ucraineni recunosc noua ramură ca o amenințare. „Au copiat soluțiile noastre de succes… Dar rușii copiază și încearcă să extindă inovațiile noastre prin cantitate. Aceasta este, desigur, o amenințare”, a declarat Andrii Kovalenko, șeful Centrului ucrainean pentru combaterea dezinformării.

Comandantul suprem ucrainean Oleksandr Sîrskîi a adăugat că Kievul „trebuie să se îmbunătățească constant pentru a-și menține superioritatea tehnologică” în materie de drone.

România nu are o unitate dedicată dronelor

Deși este o armă atât de importantă în conflictul de la granița ei, România nu are deocamdată o unitate mare dedicată dronelor. „Nu avem o unitate de operatori de drone”, a recunoscut, în octombrie, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

Întrebați de TechRider de ce Armata nu formează o unitate mare specializată în drone, așa cum au Ucraina sau Rusia, dar și tot mai multe state NATO, reprezentanții MApN au răspuns sec că „Armata României dispune de structuri specializate care operează sisteme UAS (Unmanned Aircraft Systems)”, fără a oferi detalii.

Lipsa unei unități specializate ar putea fi cauzată și de faptul că în țară sunt instruiți puțini piloți și operatori de drone. În România sunt pregătiți anual peste 200 de piloți, operatori și instructori de drone, un număr considerat insuficient de unii specialiști. Moșteanu a admis, de asemenea, că aceștia „nu sunt foarte mulți”.