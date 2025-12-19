Apple pregătește o extindere importantă a reclamelor afișate în rezultatele de căutare din App Store, o schimbare care va intra în vigoare începând de anul viitor. Dacă până acum utilizatorii vedeau un singur rezultat sponsorizat, plasat în partea de sus a paginii, compania confirmă că vor fi introduse anunțuri suplimentare, afișate și mai jos în lista de rezultate, conform TechSpot.

Relevanța rămâne criteriul principal

Apple susține că această modificare are ca obiectiv „extinderea oportunităților” pentru advertiseri, fără a afecta experiența utilizatorilor. Compania afirmă că relevanța va rămâne criteriul principal în afișarea reclamelor. „Toate aplicațiile care apar în plasamente sponsorizate vor fi relevante pentru căutarea utilizatorului”, transmite Apple, precizând că reclamele irelevante nu vor fi afișate, indiferent de bugetele alocate.

Algoritmul, nu bugetul, decide poziționarea

Deși sistemul de publicitate continuă să funcționeze pe baza licitării cuvintelor-cheie, Apple subliniază că vizibilitatea nu va fi determinată exclusiv de valoarea ofertelor. O ofertă mare nu va garanta o poziționare superioară dacă aplicația promovată nu corespunde clar termenilor căutați. În plus, advertiserii nu vor putea licita pentru poziții fixe în rezultatele de căutare, Apple susținând că algoritmul este conceput pentru a afișa doar aplicațiile considerate cele mai relevante.

Formatul reclamelor rămâne neschimbat

Formatul reclamelor nu va suferi modificări. Advertiserii vor putea folosi în continuare fie pagina de produs standard, fie una personalizată, cu opțiunea de deep linking. Apple precizează însă că suportul pentru deep linking este disponibil doar pe dispozitivele care rulează iOS sau iPadOS 18 ori versiuni mai recente. iOS 18 este compatibil cu modelele de iPhone lansate începând cu iPhone XS și iPhone XR, din 2018, iar cel mai vechi iPad compatibil este iPad mini de generația a șasea, lansat în 2021.

Nici modelul de facturare nu se schimbă. Advertiserii vor continua să plătească pe baza costului per tap sau costului per instalare și pot alege propriile cuvinte-cheie sau sugestiile oferite de Apple pentru potrivirea reclamelor cu căutările relevante.

De la Apple Search Ads la Apple Ads

Serviciul de publicitate al Apple a fost lansat în 2016, odată cu introducerea primului rezultat sponsorizat în App Store. De atunci, acest segment a crescut constant. Recent, compania a redenumit serviciul din Apple Search Ads în Apple Ads, un semnal clar al extinderii strategiei sale de publicitate. Potrivit informațiilor apărute, Apple analizează și introducerea reclamelor în Apple Maps, posibil chiar de anul viitor.