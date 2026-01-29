Producția auto din Marea Britanie a coborât la un minim istoric în 2025

Producția de automobile din Marea Britanie a coborât în 2025 la un nivel minim istoric, nemaiîntâlnit de aproape 70 de ani, pe fondul unor factori cumulativi care au afectat sever industria locală, potrivit datelor publicate de Societatea Producătorilor și Comercianților de Automobile (SMMT).

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Numărul total de autoturisme fabricate a scăzut cu 8% față de anul precedent, până la 717.371 de unități. Este cel mai redus volum înregistrat din 1956, o perioadă în care pe liniile de producție britanice se aflau modele precum Morris Minor sau Ford Popular, relatează Bloomberg.

Situația este și mai accentuată dacă sunt incluse și vehiculele comerciale. În acest caz, producția totală a scăzut cu 16%, marcând cel mai slab rezultat din 1952. Un impact semnificativ a avut decizia grupului Stellantis de a închide fabrica de furgonete Vauxhall din Luton.

Anul dificil pentru industria auto britanică a fost amplificat de mai mulți factori externi, printre care lipsa componentelor electronice, efectele tarifelor impuse de Statele Unite și încetinirea ritmului de creștere a pieței de vehicule electrice.

Un rol important l-a avut și incidentul major de securitate cibernetică care a afectat Jaguar Land Rover, cel mai mare producător auto din Regatul Unit. În urma atacului, compania a fost nevoită să suspende complet activitatea în fabrici timp de aproape șase săptămâni.

În ciuda rezultatelor slabe din 2025, reprezentanții SMMT anticipează o revenire a producției în cursul acestui an, cu o creștere estimată de peste 10%. Relansarea ar urma să fie susținută de introducerea unor noi modele electrice, inclusiv o nouă generație Nissan Leaf.